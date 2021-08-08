Україна запалила на церемонії закриття Олімпіади: фото наших

Олімпійські ігри в Токіо, що тривали 17 днів, фінішували. На церемонії закриття українські спортсмени змусили спрямувати на себе камери фотографів провідних інформагентств світу

Україна на церемонії закриття Ігор-2020 / Фото: Getty Images

Прапор України на церемонії закриття Ігор у Токіо в неділю, 8 серпня, несла каноъстка Людмила Лузан, котра здобула на Олімпіаді особисту бронзу і срібло в дуеті з Анастасією Четвериковою.

Задоволений цими успіхами тренер збірної України з веслування Юрій Чебан під час церемонії закриття "літав" по полю Національного стадіону в Токіо літачком.

Позаяк українські спортсменки на закритті хизувалися неймовірною розтяжкою, демонструючи шпагат стоячи. А для селфі наші дівчата лягли на поле, зобразивши таке собі сонечко з величезною кількістю синьо-жовтих прапорів у серединці.

А ось як на церемонії закриття наш бронзовий каратист Станіслав Горуна збив пляшку з голови Юрія Чебана.

Нагадаємо, на Іграх-2020 Україна здобула 19 медалей – 1 золоту, 6 срібних і 12 бронзових, посівши 44-й рядок у медальному заліку. Це найгірший результат нашої країни на літніх Іграх за часи незалежності.