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Олімпіада 2020 в Токіо

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Нічого собі розваги: український каратист з вертухи зніс пляшку з голови тренера

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
8 серпня, 14:47
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Українська делегація в чудовому настрої покидає Олімпійські ігри в Токіо. В останній день всі атлети зібралися на внутрішній церемонії вшанування призерів Ігор і вразили небезпечним трюком
Горуна збив пляшку з голови Чебана
Горуна збив пляшку з голови Чебана

Тренер каноїсток і дворазовий олімпійський чемпіон Юрій Чебан не побоявся поставити на кін свою голову, щоб каратист Станіслав Горуна порадував усіх видовищним трюком.

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Чебан поставив собі на голову пляшку, а Горуна красивим ударом з розвороту збив її! Присутні зустріли трюк оплесками.

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Нагадаємо, що на Олімпіаді-2020 Україна завоювала 19 медалей. Єдину золоту нагороду нашій країні приніс борець Жан Беленюк.

Олімпійський чемпіон Жан Беленюк
Олімпійський чемпіон Жан Беленюк / Фото: REUTERS

Горуна став срібним призером, а підопічні Чебана принесли нам дві нагороди – Людмила Лузан стала бронзовою призеркою в каное-одиночці і срібною – в парі з Анастасією Четвериковою.

Людмила Лузан і Анастасія Четверикова
Людмила Лузан і Анастасія Четверикова / Фото: Reuters

Втім, Олімпіада в Токіо – найгірша для України з часів незалежності. Якщо за кількістю медалей ми побили Ріо і зрівнялися з Лондоном, то за якістю – це найгірші літні Ігри для України.

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#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
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39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Японія ЯпоніяJP
27
14
17
58
4
flag Велика Британія Велика БританіяGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралія АвстраліяAU
17
7
22
46
7
flag Нідерланди НідерландиNL
10
12
14
36
8
flag Франція ФранціяFR
10
12
11
33
9
flag Німеччина НімеччинаDE
10
11
16
37
10
flag Італія ІталіяIT
10
10
20
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