Нічого собі розваги: український каратист з вертухи зніс пляшку з голови тренера

Українська делегація в чудовому настрої покидає Олімпійські ігри в Токіо. В останній день всі атлети зібралися на внутрішній церемонії вшанування призерів Ігор і вразили небезпечним трюком

Горуна збив пляшку з голови Чебана

Тренер каноїсток і дворазовий олімпійський чемпіон Юрій Чебан не побоявся поставити на кін свою голову, щоб каратист Станіслав Горуна порадував усіх видовищним трюком.

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Чебан поставив собі на голову пляшку, а Горуна красивим ударом з розвороту збив її! Присутні зустріли трюк оплесками.

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Нагадаємо, що на Олімпіаді-2020 Україна завоювала 19 медалей. Єдину золоту нагороду нашій країні приніс борець Жан Беленюк.

Олімпійський чемпіон Жан Беленюк / Фото: REUTERS

Горуна став срібним призером, а підопічні Чебана принесли нам дві нагороди – Людмила Лузан стала бронзовою призеркою в каное-одиночці і срібною – в парі з Анастасією Четвериковою.

Людмила Лузан і Анастасія Четверикова / Фото: Reuters

Втім, Олімпіада в Токіо – найгірша для України з часів незалежності. Якщо за кількістю медалей ми побили Ріо і зрівнялися з Лондоном, то за якістю – це найгірші літні Ігри для України.