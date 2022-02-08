Україна захистила свою спортсменку у Пекіні-2022! Данчу не пускали на старт

Аннамарі Данча в Пекіні-2022 / Фото: REUTERS

Сьогодні на Олімпійських іграх розпочалися змагання серед сноубордисток у паралельному гігантському слаломі.

І почалися вони для українських уболівальників з нервування. Аннамарі Данча вчасно не вийшла на старт. Не з власної вини. Нашу спортсменку не пускали, нібито через позитивний тест на коронавірус, який вона здала вранці.

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Аннамарі оперативно зв'язалася з шефом української місії Анною Сорокіною, яка одразу зателефонувала представнику Міжнародного олімпійського комітету. Абсурдність ситуації в тому, що Данча не здавала вранці ПЛР-тести.

Завдяки оперативній реакції нашого штабу вдалося відстояти права української спортсменки.

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Данча продовжує виступи на Олімпійських іграх.

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