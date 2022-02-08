Украина защитила свою спортсменку в Пекине-2022! Данчу не пускали на старт

Аннамари Данча в Пекине-2022 / Фото: REUTERS

Сегодня на Олимпийских играх начались соревнования среди сноубордисток в параллельном гигантском слаломе.

И начались они для украинских болельщиков с нервотрепки. Аннамари Данча вовремя не вышла на старт. Не по своей вине. Нашу спортсменку не пускали, якобы из-за позитивного теста на коронавирус, который она сдала утром.

Реклама

Читайте также: Состарился на десять лет: украинский тренер объяснил, что происходит на Олимпиаде

Аннамари оперативно связалась с шефом украинской миссии Анной Сорокиной, которая тут же позвонила представителю Международного олимпийского комитета. Абсурдность ситуации была в том, что Данча не сдавала утром ПЦР-тесты.

Благодаря оперативной реакции нашего штаба, удалось отстоять права украинской спортсменки.

Реклама

Данча продолжает свои выступления на Олимпийских играх.

Читайте больше эксклюзивных олимпийских новостей в разделе "Мы в Пекине".