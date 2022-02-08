7 февраля 19:00
Полесье 1
Черноморец 1
8 февраля 19:00
Металлист --
Верес --
8 февраля 22:00
Бернли --
Манчестер Юнайтед --
8 февраля 22:00
Интер --
Рома --
9 февраля 21:45
Манчестер Сити --
Брентфорд --
9 февраля 22:00
Милан --
Лацио --
10 февраля 21:45
Ливерпуль --
Лестер --
10 февраля 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 февраля 19:00
Полесье --
Металлист --
12 февраля 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 февраля 17:00
Эвертон --
Лидс --
12 февраля 17:15
Вильярреал --
Реал --
12 февраля 19:00
Верес --
Черноморец --
12 февраля 19:00
Наполи --
Интер --
13 февраля 16:00
Бернли --
Ливерпуль --
13 февраля 18:30
Лестер --
Вест Хэм --
13 февраля 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 февраля 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
15 февраля 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 февраля 22:00
Спортинг --
Манчестер Сити --
16 февраля 22:00
Интер --
Ливерпуль --
16 февраля 22:00
Зальцбург --
Бавария --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Украина защитила свою спортсменку в Пекине-2022! Данчу не пускали на старт

Любомир Луканюк
8 февраля, 05:41
Организаторы не пускали на старт украинскую сноубордистку Аннумари Данчу, якобы, из-за позитивного теста, который она не сдавала

Аннамари Данча в Пекине-2022 / Фото: REUTERS

Сегодня на Олимпийских играх начались соревнования среди сноубордисток в параллельном гигантском слаломе.

И начались они для украинских болельщиков с нервотрепки. Аннамари Данча вовремя не вышла на старт. Не по своей вине. Нашу спортсменку не пускали, якобы из-за позитивного теста на коронавирус, который она сдала утром.

Реклама

Читайте также: Состарился на десять лет: украинский тренер объяснил, что происходит на Олимпиаде

Аннамари оперативно связалась с шефом украинской миссии Анной Сорокиной, которая тут же позвонила представителю Международного олимпийского комитета. Абсурдность ситуации была в том, что Данча не сдавала утром ПЦР-тесты.

Благодаря оперативной реакции нашего штаба, удалось отстоять права украинской спортсменки.

Реклама

Данча продолжает свои выступления на Олимпийских играх.

Читайте больше эксклюзивных олимпийских новостей в разделе "Мы в Пекине".