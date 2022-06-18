Україна зайняла весь подіум! Магучіх і компанія підкорили Діамантову лігу

Магучіх, Геращенко та Левченко забрали всі медалі у стрибках у висоту / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

У жіночому секторі стрибків у висоту на черговому етапі Діамантової ліги, що проходить у Парижі, Україна виграла максимальну кількість медалей. До речі, на шостому етапі у норвезькому Осло Ірина Геращенко здобула срібну нагороду.

Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко та Юлія Левченко зайняли весь п'єдестал пошани, завоювавши відповідно золото, срібло та бронзу.

Реклама

При цьому Магучих зуміла взяти планку 2.01 м, показуючи найкращий результат сезону. Геращенко підкорилася висота 1.98 м, а Левченко стрибнула на 1.95 м.

Реклама

Варто зазначити, що у фіналі виступали 10 спортсменок, із них чотири українки. Ще одна наша співвітчизниця Катерина Табашник також взяла планку 1,95 м, але зробила це з другої спроби, через що посіла 6 місце. Левченко поділила третю підсумкову позицію з австралійкою Миколою Оліслагерс (Макдермотт), срібною призеркою Олімпійських ігор 2020 року.

Реклама

Діамантова ліга. Париж: стрибки у висоту

1. Ярослава Магучіх (Україна) – 2.01 м (найкращий результат сезону у світі)

2. Ірина Геращенко (Україна) – 1.98 м

3. Юлія Левченко (Україна) – 1.95 м

3. Нікола Оліслагерс (Австралія) – 1.95 м

5. Марія Вукович (Чорногорія) – 1.95 м

6. Катерина Табашник (Україна) – 1.95 м

Календар Діамантової ліги-2022