Украина заняла весь подиум! Магучих и компания покорили Бриллиантовую лигу

Магучих, Геращенко и Левченко забрали все медали в прыжках в высоту / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня
В женском секторе прыжков в высоту на очередном этапе Бриллиантовой лиги, который проходит в Париже, Украина выиграла максимальное количество медалей. Кстати, на шестом этапе в норвежском Осло Ирина Геращенко завоевала серебряную награду.
Ярослава Магучих, Ирина Геращенко и Юлия Левченко заняли весь пьедестал почета, завоевав соответственно золото, серебро и бронзу.
При этом Магучих сумела взять планку 2.01 м, показав лучший результат сезона. Геращенко покорилась высота 1.98 м, а Левченко прыгнула на 1.95 м.
Стоит отметить, что в финале выступали 10 спортсменок, из них четыре украинки. Еще одна наша соотечественница Екатерина Табашник также взяла планку 1.95 м, но сделала это со второй попытки, из-за чего заняла 6 место. Левченко поделила третью итоговую позицию с австралийкой Николой Олислагерс (Макдермотт), серебряной призеркой Олимпийских игр 2020.
Бриллиантовая лига. Париж: прыжки в высоту
- 1. Ярослава Магучих (Украина) – 2.01 м (наилучший результат сезона в мире)
- 2. Ирина Геращенко (Украина) – 1.98 м
- 3. Юлия Левченко (Украина) – 1.95 м
- 3. Никола Олислагерс (Австралия) – 1.95 м
- 5. Мария Вукович (Черногория) – 1.95 м
- 6. Екатерина Табашник (Украина) – 1.95 м
Календарь Бриллиантовой лиги-2022
- 30 июня. Стокгольм, Швеция.
- 6 августа. Силезия, Польша.
- 10 августа. Монако, Монте-Карло.
- 26 августа. Лозанна, Швейцария.
- 2 сентября. Брюссель, Бельгия.
- 7 – 8 сентября. Цюрих, Швейцария.