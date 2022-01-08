Україна у ТОП-10 у змішаній естафеті на Кубку світу в Обергофі

Норвежці стали переможцями змішаної естафети в Оберхоuі / Фото: Getty Images

Програму другого дня етапу Кубка світу з біатлону в Обергофі відкривала змішана естафетна гонка. Тренерський штаб збірної України розподілив спортсменів за етапами у такому порядку: Артем Прима, Дмитро Підручний, Валя Семеренко, Юлія Джима.

Реклама

Стартер нашої команди Артем Прима використав чотири запасні патрони і передав естафету Підручному 19-м, з відставанням від лідера в одну хвилину.

Дмитро Підручний зумів покращити позицію нашій команді і на передачі естафети опинився на десятому місці.

На третьому етапі міксту Валя Семеренко зуміла утримати десяту позицію для української команди, з відставанням від лідера гонки майже три хвилини.

Реклама

Фінішер нашої команди Юлія Джима на останньому етапі боролася за збереження десятої позиції. Шанси на дев'яте місце українка втратила після останньої стрільби і у підсумку фінішувала на 10-му місці.

Переможцями змішаної естафети стали норвежці, які на фініші випередили найближчих переслідувачів – Білорусь. Боротьбу за бронзу виграла збірна Франції, а Швеція із трьома колами штрафу стала четвертою.

Реклама

Змішана естафета

1. Норвегія (0+6) 1:28:51,4

2. Білорусь (0+5) +23,1

3. Франція (0+11) +2:01,3

4. Швеція (3+10) +2:08,4

5. Росія (0+9) +2:08,9

6. Німеччина (0+6) +2:10,7

...

10. Україна (0+12) +4:00,9