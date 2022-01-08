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Украина в ТОП-10 в смешанной эстафете на Кубке мира в Оберхофе

Сергей Шаховец
8 января, 15:08
Норвежская четверка биатлонистов выиграла смешанную эстафету в Оберхофе. Украина замкнула ТОП-10

Норвежцы стали победителями смешанной эстафеты в Оберхофе / Фото: Getty Images

Программу второго дня этапа Кубка мира по биатлону в Оберхофе открывала смешанная эстафетная гонка. Тренерский штаб сборной Украины распределил спортсменов по этапам в следующем порядке: Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Валя Семеренко, Юлия Джима.

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Стартер нашей команды Артем Прима использовал четыре запасных патрона и передал эстафету Пидручному 19-м, с отставанием от лидера в одну минуту.

Дмитрий Пидручный сумел улучшить позицию нашей команде и на передаче эстафеты оказался на десятом месте.

На третьем этапе микста Валя Семеренко сумела удержать десятую позицию для украинской команды, с отставанием от лидера гонки почти в три минуты.

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Финишер нашей команды Юлия Джима на последнем этапе сражалась за сохранение десятой позиции. Шансы на девятое место украинка потеряла после последней стрельбы и в итоге финишировала на 10-м месте.

Победителями смешанной эстафеты стали норвежцы, которые на финише опередили ближайших преследователей – Беларусь. Борьбу за бронзу выиграла сборная Франции, а Швеция с тремя кругами штрафа стала четвертой.

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Смешанная эстафета

1. Норвегия (0+6) 1:28:51,4
2. Беларусь (0+5) +23,1
3. Франция (0+11) +2:01,3
4. Швеция (3+10) +2:08,4
5. Россия (0+9) +2:08,9
6. Германия (0+6) +2:10,7
...
10. Украина (0+12) +4:00,9