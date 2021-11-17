Україна в плей-оф ЧС: з ким зіграємо і коли розігруватимуть останні путівки до Катару

Українці вирвали путівку в плей-оф ЧС-2022 / Фото: REUTERS

Але на цьому боротьба за чемпіонат світу у Катарі не завершується. Попереду не менш важкі поєдинки за три путівки на мундіаль. Розбираємось, як проходитиме плей-оф раунд і хто там зіграє.

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ХТО ПРОБИВСЯ У ПЛЕЙ-ОФ ВІДБОРУ НА ЧС

У стикових матчах зіграють 10 команд, які посіли другі місця у відбіркових групах, а також ще дві найкращі команди зі своїх груп Ліги націй, які фінішували за межами ТОП-2 у своїй групі.

Повний список участників плей-оф виглядає так:

Португалія Шотландія Італія Росія Швеція Польща Уельс Північна Македонія Туреччина Україна Австрія (з Ліги націй) Чехія (з Ліги націй)

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ЯК ПРОХОДИТИМЕ ПЛЕЙ-ОФ

Цього разу плей-оф за путівки на чемпіонат світу розігруватимуть не у традиційному двоматчевому протистоянні.

Натомість 12 команд будуть розділені на 3 шляхи плей-оф по чотири команди в кожному.

Потім ці четвірки за олімпійською системою в одноматчевому протистоянні визначать спочатку фіналіста, а згодом переможця свого шляху.

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Трійка переможців кожного шляху отримає путівки на чемпіонат світу у Катарі.

Українці ще не гарантували собі путівку до Катару. Фото: AFP

Хто з ким зіграє

12 команд будуть поділені на два кошики по шість команд – сіяні та несіяні, відповідно до набраних очок у відборі. Потім за допомогою жеребкування визначатимуть півфінальні пари на полях сіяних команд. Жеребкування плей-оф відбудеться у Цюріху 26 листопада о 18:00.

Вже зараз можна сказати, що Україна потрапить до несіяних команд. Також УЄФА розводитиме Україну та Росію, тож у плей-оф ми з ними точно не зіграємо.

Україна не зіграє з Росією в плей-оф ЧМ-2022 / Фото: Reuters

КОЛИ ВІДБУДУТЬСЯ СТИКОВІ МАТЧІ

Міні-турнір за три путівки на ЧС, що залишилися, в Катар пройде в березні 2022 року. Півфінали заплановані на 24/25 березня , фінали – на 28/29 березня.

А ХТО ВЖЕ ВИЙШОВ НА ЧС-2022 ВІД ЄВРОПИ