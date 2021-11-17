16 листопада 21:45
Боснія і Герцеговина 0
Україна 2
16 листопада 21:45
Фінляндія 0
Франція 2
19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
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Україна в плей-оф ЧС: з ким зіграємо і коли розігруватимуть останні путівки до Катару

Олександр Трикіша
17 листопада, 00:01
Збірна України змусила понервувати своїх уболівальників, але таки вирвала путівку до плей-оф ЧС-2022, обігравши в останньому турі Боснію та Герцеговину. А що далі?

Українці вирвали путівку в плей-оф ЧС-2022 / Фото: REUTERS

Але на цьому боротьба за чемпіонат світу у Катарі не завершується. Попереду не менш важкі поєдинки за три путівки на мундіаль. Розбираємось, як проходитиме плей-оф раунд і хто там зіграє.

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ХТО ПРОБИВСЯ У ПЛЕЙ-ОФ ВІДБОРУ НА ЧС

У стикових матчах зіграють 10 команд, які посіли другі місця у відбіркових групах, а також ще дві найкращі команди зі своїх груп Ліги націй, які фінішували за межами ТОП-2 у своїй групі.

Повний список участників плей-оф виглядає так:

  1. Португалія
  2. Шотландія
  3. Італія
  4. Росія
  5. Швеція
  6. Польща
  7. Уельс
  8. Північна Македонія
  9. Туреччина
  10. Україна
  11. Австрія (з Ліги націй)
  12. Чехія (з Ліги націй)

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ЯК ПРОХОДИТИМЕ ПЛЕЙ-ОФ

Цього разу плей-оф за путівки на чемпіонат світу розігруватимуть не у традиційному двоматчевому протистоянні.

Натомість 12 команд будуть розділені на 3 шляхи плей-оф по чотири команди в кожному.

Потім ці четвірки за олімпійською системою в одноматчевому протистоянні визначать спочатку фіналіста, а згодом переможця свого шляху.

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Трійка переможців кожного шляху отримає путівки на чемпіонат світу у Катарі.

Українці ще не гарантували собі путівку до Катару. Фото: AFP

Хто з ким зіграє

12 команд будуть поділені на два кошики по шість команд – сіяні та несіяні, відповідно до набраних очок у відборі. Потім за допомогою жеребкування визначатимуть півфінальні пари на полях сіяних команд. Жеребкування плей-оф відбудеться у Цюріху 26 листопада о 18:00.

Вже зараз можна сказати, що Україна потрапить до несіяних команд. Також УЄФА розводитиме Україну та Росію, тож у плей-оф ми з ними точно не зіграємо.

Україна не зіграє з Росією в плей-оф ЧМ-2022 / Фото: Reuters

КОЛИ ВІДБУДУТЬСЯ СТИКОВІ МАТЧІ

Міні-турнір за три путівки на ЧС, що залишилися, в Катар пройде в березні 2022 року. Півфінали заплановані на 24/25 березня , фінали – на 28/29 березня.

А ХТО ВЖЕ ВИЙШОВ НА ЧС-2022 ВІД ЄВРОПИ

  1. Сербія
  2. Іспанія
  3. Швейцарія
  4. Франція
  5. Бельгія
  6. Данія
  7. Хорватія
  8. Англія
  9. Німеччина
  10. Нідерланди