Украина в плей-офф ЧМ: с кем сыграем и когда будут разыгрывать последние путевки в Катар

Украины вырвали путевку в плей-офф ЧМ-2022 / Фото: REUTERS
Но на этом борьба за чемпионат мира в Катаре не завершается. Впереди не менее тяжелые поединки за три оставшиеся путевки на мундиаль. Разбираемся, как будет проходить плей-офф раунд и кто там сыграет.
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КТО ПРОБИЛСЯ В ПЛЕЙ-ОФФ ОТБОРА НА ЧМ
В стыковых матчах сыграют 10 команд, занявшие вторые места в отборочных группах, а также еще две лучшие команды из своих групп Лиги наций, которые финишировали за пределами ТОП-2 в своей группе.
Полный список частников плей-офф выглядит следующем образом:
- Португалия
- Шотландия
- Италия
- Россия
- Швеция
- Польша
- Уэльс
- Северная Македония
- Турция
- Украина
- Австрия (из Лиги наций)
- Чехия (из Лиги наций)
КАК БУДЕТ ПРОХОДИТЬ ПЛЕЙ-ОФФ
В этот раз плей-офф за путевки на чемпионат мира будут разыгрывать не в традиционном двуматчевом противостоянии.
Вместо этого 12 команд будут разделены на 3 пути плей-офф по четыре команды в каждом.
Затем эти четверки по олимпийской системе в одноматчевом противостоянии определят сначала финалиста, а затем победителя своего пути.
Тройка победителей каждого пути получит путевки на чемпионат мира в Катаре.
КТО С КЕМ СЫГРАЕТ
12 команд будут разделены на две корзины по шесть команд – сеяные и несеяные, согласно набранных очков в отборе. Затем с помощью жеребьевки определят полуфинальные пары на полях сеяных команд. Жеребьевка плей-офф состоится в Цюрихе 26 ноября в 18:00.
Уже сейчас можно сказать, что Украина попадет в число несеяных команд. Также УЕФА будет разводить Украину и Россию, так что в плей-офф мы с ними точно не сыграем.
КОГДА СОСТОЯТСЯ СТЫКОВЫЕ МАТЧИ
Мини-турнир за оставшиеся три путевки на ЧМ в Катар пройдет в марте 2022 года. Полуфиналы запланированы на 24/25 марта, финалы – на 28/29 марта.
А КТО УЖЕ ВЫШЕЛ НА ЧМ-2022 ОТ ЕВРОПЫ
- Сербия
- Испания
- Швейцария
- Франция
- Бельгия
- Дания
- Хорватия
- Англия
- Германия
- Нидерланды