Украина в плей-офф ЧМ: с кем сыграем и когда будут разыгрывать последние путевки в Катар

Украины вырвали путевку в плей-офф ЧМ-2022 / Фото: REUTERS

Но на этом борьба за чемпионат мира в Катаре не завершается. Впереди не менее тяжелые поединки за три оставшиеся путевки на мундиаль. Разбираемся, как будет проходить плей-офф раунд и кто там сыграет.

Читайте также: Украина в плей-офф ЧМ-2022: видео голов и обзор матча против Боснии

Реклама

КТО ПРОБИЛСЯ В ПЛЕЙ-ОФФ ОТБОРА НА ЧМ

В стыковых матчах сыграют 10 команд, занявшие вторые места в отборочных группах, а также еще две лучшие команды из своих групп Лиги наций, которые финишировали за пределами ТОП-2 в своей группе.

Полный список частников плей-офф выглядит следующем образом:

Португалия Шотландия Италия Россия Швеция Польша Уэльс Северная Македония Турция Украина Австрия (из Лиги наций) Чехия (из Лиги наций)

Реклама

КАК БУДЕТ ПРОХОДИТЬ ПЛЕЙ-ОФФ

В этот раз плей-офф за путевки на чемпионат мира будут разыгрывать не в традиционном двуматчевом противостоянии.

Вместо этого 12 команд будут разделены на 3 пути плей-офф по четыре команды в каждом.

Затем эти четверки по олимпийской системе в одноматчевом противостоянии определят сначала финалиста, а затем победителя своего пути.

Реклама

Тройка победителей каждого пути получит путевки на чемпионат мира в Катаре.

Украинцы еще не гарантировали себе путевку в Катар. Фото: AFP

КТО С КЕМ СЫГРАЕТ

12 команд будут разделены на две корзины по шесть команд – сеяные и несеяные, согласно набранных очков в отборе. Затем с помощью жеребьевки определят полуфинальные пары на полях сеяных команд. Жеребьевка плей-офф состоится в Цюрихе 26 ноября в 18:00.

Уже сейчас можно сказать, что Украина попадет в число несеяных команд. Также УЕФА будет разводить Украину и Россию, так что в плей-офф мы с ними точно не сыграем.

Украина не сыграет с Россией в плей-офф ЧМ-2022 / Фото: Reuters

КОГДА СОСТОЯТСЯ СТЫКОВЫЕ МАТЧИ

Мини-турнир за оставшиеся три путевки на ЧМ в Катар пройдет в марте 2022 года. Полуфиналы запланированы на 24/25 марта, финалы – на 28/29 марта.

А КТО УЖЕ ВЫШЕЛ НА ЧМ-2022 ОТ ЕВРОПЫ