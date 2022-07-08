Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини баскетболу

Україна у відборі на ЧС-2023: розклад матчів другого кола

Анатолій Дерека
8 липня, 07:19
Команда Айнарса Багатскіса вийшла у фінальну стадію відбору на баскетбольний Мундіаль. Розповідаємо, коли і з ким зіграє збірна України

Збірна України з баскетболу бореться за право виступати на ЧС-2023

Сьогодні збірна України з баскетболу завершила перше коло кваліфікації на ЧС-2023. Команда Айнарса Багатскіса лише на очко поступилася Іспанії.

Разом із піренейцями та збірною Грузії наша команда вийшла в останній раунд відбору на ЧС та потрапила до групи L. Крім уже знайомих нам суперників, там також будуть Італія, Ісландія та Нідерланди. Ці команди також були в одній групі у другому колі.

Реклама

Читайте також: Ексклюзивне інтерв'ю Святослава Михайлюка

За правилами відбору результати матчів між екс-суперниками по одній групі переносяться до наступного раунду і ці команди вже повторно не грають один з одним. Відповідно, стартова таблиця виглядає так:

МІСЦЕ ЗБІРНА ІГРИ ПЕРЕМОГИ УРАЖЕННЯ РІЗНИЦЯ М'ЯЧІВ Окуляри
1Іспанія431+377
2Італія431+197
3Ісландія431-37
4Грузія422-306
5Україна413-75
6Нідерланди404-164

Таким чином, Україні доведеться провести по два матчі проти Італії, Нідерландів та Ісландії. Ігри відбудуться з серпня цього року до лютого 2023-го. Розклад матчів виглядає так:

Реклама
  • 24 серпня. Україна – Італія
  • 27 серпня. Ісландія – Україна
  • 11 листопада. Нідерланди – Україна
  • 14 листопада. Україна – Ісландія
  • 23 лютого. Італія – Україна
  • 26 лютого. Україна – Нідерланди

У фінальну частину чемпіонату світу вийде три найкращі команди. Сам турнір пройде з 25 серпня по 10 вересня наступного року в Індонезії, Японії та на Філіппінах. У турнірі візьмуть участь 32 збірні з різних континентів.