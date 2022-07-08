Україна у відборі на ЧС-2023: розклад матчів другого кола

Збірна України з баскетболу бореться за право виступати на ЧС-2023

Сьогодні збірна України з баскетболу завершила перше коло кваліфікації на ЧС-2023. Команда Айнарса Багатскіса лише на очко поступилася Іспанії.

Разом із піренейцями та збірною Грузії наша команда вийшла в останній раунд відбору на ЧС та потрапила до групи L. Крім уже знайомих нам суперників, там також будуть Італія, Ісландія та Нідерланди. Ці команди також були в одній групі у другому колі.

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За правилами відбору результати матчів між екс-суперниками по одній групі переносяться до наступного раунду і ці команди вже повторно не грають один з одним. Відповідно, стартова таблиця виглядає так:

МІСЦЕ ЗБІРНА ІГРИ ПЕРЕМОГИ УРАЖЕННЯ РІЗНИЦЯ М'ЯЧІВ Окуляри 1 Іспанія 4 3 1 +37 7 2 Італія 4 3 1 +19 7 3 Ісландія 4 3 1 -3 7 4 Грузія 4 2 2 -30 6 5 Україна 4 1 3 -7 5 6 Нідерланди 4 0 4 -16 4

Таким чином, Україні доведеться провести по два матчі проти Італії, Нідерландів та Ісландії. Ігри відбудуться з серпня цього року до лютого 2023-го. Розклад матчів виглядає так:

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24 серпня . Україна – Італія

. Україна – Італія 27 серпня . Ісландія – Україна

. Ісландія – Україна 11 листопада . Нідерланди – Україна

. Нідерланди – Україна 14 листопада . Україна – Ісландія

. Україна – Ісландія 23 лютого . Італія – Україна

. Італія – Україна 26 лютого. Україна – Нідерланди

У фінальну частину чемпіонату світу вийде три найкращі команди. Сам турнір пройде з 25 серпня по 10 вересня наступного року в Індонезії, Японії та на Філіппінах. У турнірі візьмуть участь 32 збірні з різних континентів.