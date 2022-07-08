Україна у відборі на ЧС-2023: розклад матчів другого кола

Збірна України з баскетболу бореться за право виступати на ЧС-2023
Сьогодні збірна України з баскетболу завершила перше коло кваліфікації на ЧС-2023. Команда Айнарса Багатскіса лише на очко поступилася Іспанії.
Разом із піренейцями та збірною Грузії наша команда вийшла в останній раунд відбору на ЧС та потрапила до групи L. Крім уже знайомих нам суперників, там також будуть Італія, Ісландія та Нідерланди. Ці команди також були в одній групі у другому колі.
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За правилами відбору результати матчів між екс-суперниками по одній групі переносяться до наступного раунду і ці команди вже повторно не грають один з одним. Відповідно, стартова таблиця виглядає так:
|МІСЦЕ
|ЗБІРНА
|ІГРИ
|ПЕРЕМОГИ
|УРАЖЕННЯ
|РІЗНИЦЯ М'ЯЧІВ
|Окуляри
|1
|Іспанія
|4
|3
|1
|+37
|7
|2
|Італія
|4
|3
|1
|+19
|7
|3
|Ісландія
|4
|3
|1
|-3
|7
|4
|Грузія
|4
|2
|2
|-30
|6
|5
|Україна
|4
|1
|3
|-7
|5
|6
|Нідерланди
|4
|0
|4
|-16
|4
Таким чином, Україні доведеться провести по два матчі проти Італії, Нідерландів та Ісландії. Ігри відбудуться з серпня цього року до лютого 2023-го. Розклад матчів виглядає так:
- 24 серпня. Україна – Італія
- 27 серпня. Ісландія – Україна
- 11 листопада. Нідерланди – Україна
- 14 листопада. Україна – Ісландія
- 23 лютого. Італія – Україна
- 26 лютого. Україна – Нідерланди
У фінальну частину чемпіонату світу вийде три найкращі команди. Сам турнір пройде з 25 серпня по 10 вересня наступного року в Індонезії, Японії та на Філіппінах. У турнірі візьмуть участь 32 збірні з різних континентів.