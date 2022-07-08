Украина в отборе на ЧМ-2023: расписание матчей второго круга

Сборная Украины по баскетболу борется за право выступать на ЧМ-2023
Сегодня сборная Украины по баскетболу завершила первый круг квалификации на ЧМ-2023. Команда Айнарса Багатскиса лишь на очко уступила Испании.
Вместе с пиренейцами и сборной Грузии наша команда вышла в последний раунд отбора на ЧМ и попала в группу L. Помимо уже знакомых нам соперников, там также будут Италия, Исландия и Нидерланды. Эти команды также были в одной группе во втором круге.
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По правилам отбора результаты матчей между экс-соперниками по одной группе переносятся в следующий раунд и эти команды уже повторно друг с другом не играют. Соответственно, стартовая таблица выглядит так:
|МЕСТО
|СБОРНАЯ
|ИГРЫ
|ПОБЕДЫ
|ПОРАЖЕНИЯ
|РАЗНИЦА МЯЧЕЙ
|ОЧКИ
|1
|Испания
|4
|3
|1
|+37
|7
|2
|Италия
|4
|3
|1
|+19
|7
|3
|Исландия
|4
|3
|1
|-3
|7
|4
|Грузия
|4
|2
|2
|-30
|6
|5
|Украина
|4
|1
|3
|-7
|5
|6
|Нидерланды
|4
|0
|4
|-16
|4
Таким образом, Украине придется провести по два матча против Италии, Нидерландов и Исландии. Игры пройдут с августа этого года по февраль 2023-го. Расписание матчей выглядит так:
- 24 августа. Украина – Италия
- 27 августа. Исландия – Украина
- 11 ноября. Нидерланды – Украина
- 14 ноября. Украина – Исландия
- 23 февраля. Италия – Украина
- 26 февраля. Украина – Нидерланды
В финальную часть чемпионата мира выйдет три лучшие команды. Сам турнир пройдет с 25 августа по 10 сентября следующего года в Индонезии, Японии и на Филиппинах. В турнире примут участие 32 сборные с разных континентов.