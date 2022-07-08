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Украина в отборе на ЧМ-2023: расписание матчей второго круга

Анатолий Дерека
8 июля, 07:19
Команда Айнарса Багатскиса вышла в финальную стадию отбора на баскетбольный Мундиаль. Рассказываем, когда и с кем сыграет сборная Украины

Сборная Украины по баскетболу борется за право выступать на ЧМ-2023

Сегодня сборная Украины по баскетболу завершила первый круг квалификации на ЧМ-2023. Команда Айнарса Багатскиса лишь на очко уступила Испании.

Вместе с пиренейцами и сборной Грузии наша команда вышла в последний раунд отбора на ЧМ и попала в группу L. Помимо уже знакомых нам соперников, там также будут Италия, Исландия и Нидерланды. Эти команды также были в одной группе во втором круге.

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По правилам отбора результаты матчей между экс-соперниками по одной группе переносятся в следующий раунд и эти команды уже повторно друг с другом не играют. Соответственно, стартовая таблица выглядит так:

МЕСТОСБОРНАЯИГРЫПОБЕДЫПОРАЖЕНИЯРАЗНИЦА МЯЧЕЙОЧКИ
1Испания431+377
2Италия431+197
3Исландия431-37
4Грузия422-306
5Украина413-75
6Нидерланды404-164

Таким образом, Украине придется провести по два матча против Италии, Нидерландов и Исландии. Игры пройдут с августа этого года по февраль 2023-го. Расписание матчей выглядит так:

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  • 24 августа. Украина – Италия
  • 27 августа. Исландия – Украина
  • 11 ноября. Нидерланды – Украина
  • 14 ноября. Украина – Исландия
  • 23 февраля. Италия – Украина
  • 26 февраля. Украина – Нидерланды

В финальную часть чемпионата мира выйдет три лучшие команды. Сам турнир пройдет с 25 августа по 10 сентября следующего года в Индонезии, Японии и на Филиппинах. В турнире примут участие 32 сборные с разных континентов.