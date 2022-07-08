Украина в отборе на ЧМ-2023: расписание матчей второго круга

Сборная Украины по баскетболу борется за право выступать на ЧМ-2023

Сегодня сборная Украины по баскетболу завершила первый круг квалификации на ЧМ-2023. Команда Айнарса Багатскиса лишь на очко уступила Испании.

Вместе с пиренейцами и сборной Грузии наша команда вышла в последний раунд отбора на ЧМ и попала в группу L. Помимо уже знакомых нам соперников, там также будут Италия, Исландия и Нидерланды. Эти команды также были в одной группе во втором круге.

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По правилам отбора результаты матчей между экс-соперниками по одной группе переносятся в следующий раунд и эти команды уже повторно друг с другом не играют. Соответственно, стартовая таблица выглядит так:

МЕСТО СБОРНАЯ ИГРЫ ПОБЕДЫ ПОРАЖЕНИЯ РАЗНИЦА МЯЧЕЙ ОЧКИ 1 Испания 4 3 1 +37 7 2 Италия 4 3 1 +19 7 3 Исландия 4 3 1 -3 7 4 Грузия 4 2 2 -30 6 5 Украина 4 1 3 -7 5 6 Нидерланды 4 0 4 -16 4

Таким образом, Украине придется провести по два матча против Италии, Нидерландов и Исландии. Игры пройдут с августа этого года по февраль 2023-го. Расписание матчей выглядит так:

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24 августа . Украина – Италия

. Украина – Италия 27 августа . Исландия – Украина

. Исландия – Украина 11 ноября . Нидерланды – Украина

. Нидерланды – Украина 14 ноября . Украина – Исландия

. Украина – Исландия 23 февраля . Италия – Украина

. Италия – Украина 26 февраля. Украина – Нидерланды

В финальную часть чемпионата мира выйдет три лучшие команды. Сам турнир пройдет с 25 августа по 10 сентября следующего года в Индонезии, Японии и на Филиппинах. В турнире примут участие 32 сборные с разных континентов.