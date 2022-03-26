Україна – в ЄС, а Росія ізольована. Популярна відеогра знищила країну-агресора

Навіть кіберспорт не може ігнорувати фашистські дії Путіна та його армії

Напад Путіна на Україну дорого коштує росіянам. Проти країни ополчився весь цивілізований світ і ввів проти громадян РФ серйозні санкції: економічні, політичні, соціальні та спортивні.

Не залишився осторонь і футбол. ФІФА дискваліфікувала Росію з відбору на ЧС-2022, а УЄФА заборонив місцевим клубам виступати у єврокубках.

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Тим часом Росію банять навіть у кіберспорті. Наприклад, раніше Epic Games заборонив росіянам отримувати призові на турнірах з Fortnite. Також РФ ізолювали і у Football Manager.

Днями вийшло оновлення відеоігри, в якому російським клубам заборонено участь у єврокубках, а збірні країни-агресора відсторонені від усіх турнірів.

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Також у FM українські гравці тепер вважаються громадянами ЄС на три сезони, що перегукується із нинішньою ситуацією в Європі. Жителі України можуть без додаткового дозволу працювати в Європі до трьох років.

При цьому у Football Manager триває чемпіонат України. Нагадаємо, що УПЛ пішла на перерву через неможливість проведення турніру під час воєнних дій.