Украина – в ЕС, а Россия изолирована. Популярная видеоигра уничтожила страну-агрессора

Даже киберспорт не может игнорировать фашистские действия Путина и его армии

Нападение Путина на Украину дорого обходится россиянам. Против страны ополчился весь цивилизованный мир и ввел против граждан РФ серьезные санкции: экономические, политические, социальные и спортивные.

Не остался в стороне и футбол. ФИФА дисквалифицировала Россию с отбора на ЧМ-2022, а УЕФА запретил местным клубам выступать в еврокубках.

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Тем временем Россию банят даже в киберспорте. К примеру, ранее Epic Games запретил россиянам получать призовые на турнирах по Fortnite. Также РФ изолировали и в Football Manager.

На днях вышло обновление видеоигры, в котором российским клубам запрещено участие в еврокубках, а сборные страны-агрессора отстранены от всех турниров.

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Также в FM украинские игроки теперь считаются гражданами ЕС на три сезона, что перекликается с нынешней ситуацией в Европе. Жители Украины могут без дополнительного разрешения работать в Европе до трех лет.

При этом в Football Manager продолжается чемпионат Украины. Напомним, что УПЛ ушла на перерыв из-за невозможности проведения турнира во время военных действий.