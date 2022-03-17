Російський хокей, йди на**уй! Топ-збірні Європи відмовилися грати проти рашистів

Вперше за 25 років престижний турнір Єврохокейтур змінив склад учасників. Швейцарія зіграє натомість Росії. Команду РФ виключили за агресію проти України

Ніхто не хоче мати справу з Росією / Фото: Getty Images

Єврохокейтур без Росії, "Перший канал" без хокейного турніру. Подвійний удар по улюбленому зимовому спорту Путлера завдали європейських топ-збірних.

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Беззмінний квартет учасників Єврохокейтури вперше за чверть століття змінився – збірні Швеції, Фінляндії та Чехії відмовилися грати проти хокеїстів країни-агресора як мінімум на 2 роки. Шанс проявити себе на тлі найкращих команд континенту здобула Швейцарія, про що оголосив офіційний сайт національної збірної.

Єврохокейтур – один із головних щорічних турнірів у рамках підготовки команд до Чемпіонату світу та Олімпійських ігор. Кожна країна-учасниця приймає міні-турнір (формат: кожен з кожним в одне коло), і за результатами 12 турів визначається переможець змагань.

Найтитулованішими збірними є Фінляндія та Росія – кожна перемагала по 9 разів.

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Легенди хокею закликають Міжнародну федерацію хокею виключити збірну Росії зі складу учасників Чемпіонату світу.