Україна знову на п'єдесталі! Фото нагородження Костевич і Омельчука після "бронзи" Олімпіади-2020

У Токіо відбулося нагородження призерів Олімпіади-2020 в змаганнях зі стрільби з пістолета з 10 метрів, де українці Олена Костевич і Олег Омельчук взяли "бронзу" в міксті

Олена Костевич і Олег Омельчук взяли медаль Олімпіади-2020 / Фото: Reuters

Наш дует програв тільки стрільцям з РОК і Китаю, зате у вирішальній сутичці за медаль залишив позаду Сербію.

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Для Костевич це вже четверта медаль Олімпійських ігор. У Лондоні-2012 Олена завоювала дві "бронзи", а в Афінах-2004 ставала чемпіонкою.

Омельчук вперше завоював нагороду на Олімпійських іграх, хоча був на Іграх в 2008, 2012 і 2016 років. До цього найкращим його результатом була "бронза" чемпіонату світу в 2018 році.

На нашому сайті є загальний медальний залік Олімпіади-2020 з актуальною таблицею медалей. Всього на Іграх в Токіо буде розіграно 339 комплектів медалей в 33 видах спорту.

Також у нас є спеціальний матеріал, де зібрані всі результати українських спортсменів на Олімпіади-2020. Таблиця оновлюється після кожного виступу українців.