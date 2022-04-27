Україна – Сербія: пряма трансляція матчу ЧС з хокею (відео)

Збірна України побореться за перемогу у дивізіоні / Фото: ФХУ

У польському місті Тихи стартував чемпіонат світу з хокею у Дивізіоні ІВ. Свій перший матч на турнірі проведе сьогодні збірна України. Суперником нашої команди буде Сербія.

Матч Україна – Сербія розпочнеться о 17:30 за київським часом. Дивіться поєдинок у прямій трансляції.

Реклама

УКРАЇНА – СЕРБІЯ

Нагадаємо, що для сербів це буде вже другий поєдинок на ЧС. Вчора вони розгромно поступилися Японії – 0:8.

Читайте також: Далі від Путіна та зомбіленду: Росію позбавили права на чемпіонат світу

Реклама

Усі матчі збірної України на чемпіонаті світу

Середа, 27 квітня

17:30. Україна – Сербія

Четвер, 28 квітня

21:00. Україна – Польща

Субота, 30 квітня

Реклама

17:30. Японія – Україна

Неділя, 1 травня

21:00. Естонія – Україна

Переможець групи виходить до Дивізіону IA, команда, яка займе останнє місце, вилітає до Дивізіону IIA.