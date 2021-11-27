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Десна --
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Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
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ПСЖ --
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Україна – найскладніший суперник: реакція тренера Шотландії на жеребкування ЧС-2022

Любомир Луканюк
27 листопада, 09:22
Наставник шотландської збірної Стів Кларк не зрадів тому, що його команда зустрінеться з українцями у стикових матчах

Тренер збірної Шотландії Стів Кларк / Фото: REUTERS

Вчора відбулося жеребкування стикових матчів ЧС-2022. Збірна України у півфіналі зіграє проти Шотландії.

Тренер українців Олександр Петраков був задоволений жеребом. А ось його колега із Шотландії розчарований.

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"Україна – найскладніший суперник, який міг нам потрапити. Нам буде про що подумати цієї зими, щоб сподіватися на добрі матчі у березні", – цитує Стіва Кларка BBC Sport.

Збірна Шотландії посіла друге місце у своїй групі після Данії. У 10 матчах шотландці набрали 23 очки. Вони випередили Ізраїль, Австрію, Фарери та Молдову.

Якщо українці пройдуть у фінал, то зустрінуться із переможцем пари Уельс – Австрія. І також зіграють на виїзді.

Базова дата півфіналів – 24 березня, фіналів – 29 березня 2022 року.

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Чим завершаться стикові матчі?