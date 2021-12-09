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Україна рулить! Найкращий гравець матчу Бенфіка – Динамо

Олег Люлька
9 грудня, 09:10
Найвищу оцінку від аналітиків серед футболістів, які брали участь у поєдинку Бенфіки з Динамо, отримав український форвард лісабонців Роман Яремчук

Роман Яремчук / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Портал WhoScored назвав українського нападника Бенфіки Романа Яремчука найкращим гравцем матчу з Динамо, виграного лісабонцами 2:0.

Нагадаємо, Яремчук, ексгравець Динамо, забив перший м'яч Бенфіки у цій зустрічі.

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Аналітики виставили Яремчуку 8,1 бала із 10 можливих.

ОЦІНКИ ГРАВЦІВ БЕНФІКИ

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Романа замінили наприкінці гри через незначне ушкодження. За 82 хвилини на полі 26-річний форвард забив гол, завдав 2 ударів по воротах (1 повз), провів 3 вдалі обведення з 4, а ще віддав 10 точних передач з 14 (71%), виграв 2 верхові дуелі з 5 і заробив 2 фоли. Сумарно Яремчук 28 разів торкнувся до м'яча.

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Найкращим у складі Динамо визнано Миколу Шапаренка – 6,9.

ОЦІНКИ ГРАВЦІВ ДИНАМО

"Забити завжди приємно, надто у Лізі чемпіонів. Але найприємніше, що ми вийшли до наступного раунду. Я поважаю Динамо, бажаю йому успіхів, але головне, що ми набрали три очки та вийшли до 1/8 фіналу ЛЧ", – сказав після перемоги над киянами Яремчук.

Суперника в 1/8 фіналу ЛЧ Бенфіка Яремчука дізнається 13 грудня.