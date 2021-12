Бракує одного: визначилися 15 учасників плей-офф Ліги чемпіонів

У середу, 8 грудня, відбулися заключні матчі групової стадії Ліги чемпіонів. Зокрема, Динамо поступилося Бенфікою 0:2.

Після них визначились 15 із 16 учасників 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Поєдинок Аталанта – Вільярреал відбудеться 9 грудня. Матч перенесли через сильний снігопад у Бергамо.

У плей-офф зіграють:

RESULTS



Benfica, LOSC & Salzburg secure last-16 spots



Barcelona, Sevilla & Wolfsburg miss out on final day



Best performance?#UCL