Бракує одного: визначилися 15 учасників плей-офф Ліги чемпіонів

Сьогодні визначилися 15 із 16 учасників 1/8 фіналу ЛЧ. Останній учасник плей-офф визначитись у четвер 9 грудня

Роман Яремчук вивів Бенфіку до 1/8 Ліги чемпіонів / Фото: Reuters

У середу, 8 грудня, відбулися заключні матчі групової стадії Ліги чемпіонів. Зокрема, Динамо поступилося Бенфікою 0:2.

Після них визначились 15 із 16 учасників 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Поєдинок Аталанта – Вільярреал відбудеться 9 грудня. Матч перенесли через сильний снігопад у Бергамо.

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У плей-офф зіграють:

Манчестер Сіті (Англія)

Ліверпуль (Англія)

Манчестер Юнайтед (Англія)

Челсі (Англія)

Атлетіко (Іспанія)

Реал (Іспанія)

Інтер (Італія)

Ювентус (Італія)

Баварія (Німеччина)

ПСЖ (Франція)

Аякс (Нідерланди)

Спортінг (Португалія)

Бенфіка (Португалія)

Лілль (Франція)

Зальцбург (Австрія)

RESULTS



Benfica, LOSC & Salzburg secure last-16 spots



Barcelona, Sevilla & Wolfsburg miss out on final day



Best performance?#UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 8, 2021

Жеребкування цієї стадії турніру відбудеться 13 грудня у Ньоні (Швейцарія).

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На жаль, Шахтар та Динамо не змогли пробитися до плей-офф Ліги чемпіонів.