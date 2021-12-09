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Украина рулит! Лучший игрок матча Бенфика – Динамо

Олег Люлька
9 декабря, 09:10
Наивысшую оценку от аналитиков среди футболистов, участвовавших в поединке Бенфики с Динамо, получил украинский форвард лиссабонцев Роман Яремчук

Роман Яремчук / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Портал WhoScored назвал украинского нападающего Бенфики Романа Яремчука лучшим игроком матча с Динамо, выигранного лиссабонцами 2:0.

Напомним, Яремчук, экс-игрок Динамо, забил первый мяч Бенфики в этой встрече.

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Аналитики выставили Яремчуку 8,1 балла из 10 возможных.

ОЦЕНКИ ИГРОКОВ БЕНФИКИ

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Роман был заменен в конце игры из-за небольшого повреждения. За 82 минуты на поле 26-летний форвард забил гол, нанес 2 удара по воротам (1 мимо), провел 3 удачные обводки из 4, а еще отдал 10 точных передач из 14 (71%), выиграл 2 верховые дуэли из 5 и заработал 2 фола. Суммарно Яремчук 28 раз коснулся мяча.

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Лучшим в составе Динамо признан Николай Шапаренко – 6,9.

ОЦЕНКИ ИГРОКОВ ДИНАМО

"Забить всегда приятно, особенно в Лиге чемпионов. Но самое приятное, что мы вышли в следующий раунд. Я уважаю Динамо, желаю ему удачи, но главное, что мы набрали три очка и вышли в 1/8 финала ЛЧ", – сказал после победы над киевлянами Яремчук.

Соперника по 1/8 финала ЛЧ Бенфика Яремчука узнает 13 декабря.