Не хватает одного: определились 15 участников плей-офф Лиги чемпионов

В среду, 8 декабря, состоялись заключительные матчи групповой стадии Лиги чемпионов. В частности, Динамо уступило Бенфикой 0:2.

После них определились 15 из 16 участников 1/8 финала Лиги чемпионов. Поединок Аталанта – Вильярреал состоится 9 декабря. Матч перенесли из-за обильного снегопада в Бергамо.

В плей-офф сыграют:

