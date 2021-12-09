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Лига чемпионов 2021/2022

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Не хватает одного: определились 15 участников плей-офф Лиги чемпионов

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
9 декабря, 00:39
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Сегодня определились 15 из 16 участников 1/8 финала ЛЧ. Последний участник плей-офф определиться в четверг 9 декабря
Роман Яремчук вывел Бенфику в 1/8 Лиги чемпионов
Роман Яремчук вывел Бенфику в 1/8 Лиги чемпионов / Фото: Reuters

В среду, 8 декабря, состоялись заключительные матчи групповой стадии Лиги чемпионов. В частности, Динамо уступило Бенфикой 0:2.

После них определились 15 из 16 участников 1/8 финала Лиги чемпионов. Поединок Аталанта – Вильярреал состоится 9 декабря. Матч перенесли из-за обильного снегопада в Бергамо.

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В плей-офф сыграют:

  • Манчестер Сити (Англия)
  • Ливерпуль (Англия)
  • Манчестер Юнайтед (Англия)
  • Челси (Англия)
  • Атлетико (Испания)
  • Реал (Испания)
  • Интер (Италия)
  • Ювентус (Италия)
  • Бавария (Германия)
  • ПСЖ (Франция)
  • Аякс (Нидерланды)
  • Спортинг (Португалия)
  • Бенфика (Португалия)
  • Лилль (Франция)
  • Зальцбург (Австрия)

Жеребьевка этой стадии турнира состоится 13 декабря в Ньоне (Швейцария).

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Увы, Шахтер и Динамо не смогли пробиться в плей-офф Лиги чемпионов.

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#
Команда
И
Г
О
1
Шахтер
17
47:9
44
2
Динамо
17
46:8
44
3
Днепр-1
17
32:17
37
4
Заря
17
36:18
35
5
Ворскла
17
29:17
32
6
Александрия
17
18:14
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7
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8
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15:20
17
12
Львов
17
13:29
16
13
Черноморец
17
18:39
11
14
Ингулец
16
11:27
10
15
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10
16
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