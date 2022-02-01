2 лютого 21:00
Буркіна-Фасо --
Сенегал --
3 лютого 19:00
Полісся --
Верес --
3 лютого 21:00
Камерун --
Єгипет --
4 лютого 19:00
Металіст --
Чорноморець --
5 лютого 17:00
Евертон --
Брентфорд --
5 лютого 19:30
Баварія --
Лейпциг --
5 лютого 22:00
Тоттенгем --
Брайтон --
6 лютого 16:30
Боруссія Д --
Байєр --
6 лютого 17:15 Онлайн
Барселона --
Атлетіко --
6 лютого 21:45 Онлайн
Лілль --
ПСЖ --
7 лютого 19:00
Полісся --
Чорноморець --
8 лютого 19:00
Металіст --
Верес --
8 лютого 22:00
Бернлі --
Манчестер Юнайтед --
8 лютого 22:00
Інтер --
Рома --
9 лютого 21:45
Манчестер Сіті --
Брентфорд --
9 лютого 22:00
Мілан --
Лаціо --
10 лютого 21:45
Ліверпуль --
Лестер --
10 лютого 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 лютого 19:00
Полісся --
Металіст --
12 лютого 19:00
Верес --
Чорноморець --
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Україна проти Росії! На Євро буде мегабій

Андрій Трофімов
1 лютого, 19:49
Збірна Росії стала суперником України у півфіналі чемпіонату Європи з футзалу, що триває у Нідерландах

Україна vs Росія / Фото: UEFA.com

У чвертьфіналі футзального Євро росіяни обіграли Грузію 3:1.

Росія – Грузія – 3:1
Голи: 23' Ніязов, 28' Чишкала, 40' Чишкала – 24, Петрі

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Отже, саме з Росією Україна зіграє у півфіналі чемпіонату Європи в Амстердамі 4 лютого.

Нагадаємо, напередодні наші футзалісти здолали в 1/4 фіналу Казахстан 5:3.

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Україна святкує вихід у півфінал / Фото: UEFA.com, Колаж: Сьогодні

1/2 фіналу – 4 лютого, Амстердам

  • Україна – Росія
  • Португалія Іспанія/Словаччина

Фінал, матч за бронзу – 6 лютого, Амстердам

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Після перемоги в 1/4 фіналу гравці збірної України заспівали "Червону руту". Ото був би привід для цього і після півфіналу!