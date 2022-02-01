Україна проти Росії! На Євро буде мегабій

Україна vs Росія / Фото: UEFA.com

У чвертьфіналі футзального Євро росіяни обіграли Грузію 3:1.

Росія – Грузія – 3:1

Голи: 23' Ніязов, 28' Чишкала, 40' Чишкала – 24, Петрі

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Отже, саме з Росією Україна зіграє у півфіналі чемпіонату Європи в Амстердамі 4 лютого.

Нагадаємо, напередодні наші футзалісти здолали в 1/4 фіналу Казахстан 5:3.

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Україна святкує вихід у півфінал / Фото: UEFA.com, Колаж: Сьогодні

1/2 фіналу – 4 лютого, Амстердам

Україна – Росія

Португалія – Іспанія/Словаччина

Фінал, матч за бронзу – 6 лютого, Амстердам

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Після перемоги в 1/4 фіналу гравці збірної України заспівали "Червону руту". Ото був би привід для цього і після півфіналу!