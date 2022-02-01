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Сенегал --
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Полесье --
Верес --
3 февраля 21:00
Камерун --
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Металлист --
Черноморец --
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Эвертон --
Брентфорд --
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Лейпциг --
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Брайтон --
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Байер --
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Верес --
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Бернли --
Манчестер Юнайтед --
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Рома --
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Полесье --
Металлист --
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Украина против России! На Евро будет мегабой

Андрей Трофимов
1 февраля, 19:49
Сборная России стала соперником Украины в полуфинале чемпионата Европы по футзалу, проходящего в Нидерландах

Украина vs Россия / Фото: UEFA.com

В четвертьфинале футзального Евро россияне обыграли Грузию 3:1.

Россия – Грузия – 3:1
Голы: 23' Ниязов, 28' Чишкала, 40' Чишкала – 24', Петри

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Таким образом именно с Россией Украина сыграет в полуфинале чемпионата Европы в Амстердаме 4 февраля.

Напомним, накануне наши футзалисты одолели в 1/4 финала Казахстан 5:3.

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Украина празднует выход в полуфинал / Фото: UEFA.com, Коллаж: Сегодня

1/2 финала – 4 февраля, Амстердам

  • Украина – Россия
  • Португалия – Испания/Словакия

Финал, матч за третье место – 6 февраля, Амстердам

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После победы в 1/4 финала игроки сборной Украины спели "Червону руту". Вот бы был повод для этого и после полуфинала!