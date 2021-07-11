Україна показала форму на Олімпіаду-2020: кольори символізують надію і віру

Україна показала форму на Олімпіаду-2020
Україна показала парадну форму на Олімпіаду-2020 в Токіо. У цьому одязі наша команда виходитиме на церемонії відкриття і закриття, а також відвідуватиме офіційні заходи.
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До створення форми олімпійської збірної приєдналися і самі спортсмени. Колірна гамма вміло поєднує традиційні синій і жовтий з ніжною палітрою, що символізує надію і віру.
Олімпійська форма, яка видається спортсменам і тренерам, є спортивною, а не змагальною. Саме в ній вони будуть виходити на парад відкриття і закриття Ігор, ходити в Олімпійському селищі, на тренування і змагання, а також підніматимуться на п'єдестал пошани.
Раніше ми писали, що український боксер не поїде на Олімпіаду-2020 через допінг. Бронзовий призер чемпіонату Європи Євген Барабанов здав позитивний тест на допінг і відсторонений від змагань на два роки.
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