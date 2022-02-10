Україна втратила медаль Олімпіади: шок у Пекіні

Мікст у фристайлі пройде без України / Фото: НОК Украины

У четвер, 10 лютого, на Іграх-2022 у Пекіні о 13:00 за київським часом відбудеться командний мікст у фристайлі, де Україна мала чи не найвищі шанси на медаль на цій Олімпіаді.

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Проте українська трійка у складі чемпіона Пхенчхана-2018 Олександра Абраменка, а також Анастасії Новосад та Дмитра Котовського у міксті, на жаль, не виступить.

Нашої команди не виявилося у стартовому листі цього турніру.

За неофіційними даними, причиною став позитивний тест на коронавірус – у Новосад та Котовського.

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Новосад, Котовський та Абраменко

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Олександр Абраменко / Фото: Getty Images

На жаль, шанс отримати першу медаль Олміпіади-2022 у України сьогодні зірвався. Ігри триватимуть до 20 лютого.

Нагадаємо, що до Китаю приїхали представники 91 країни. 2871 спортсмен – 1581 чоловік та 1290 жінок. Вони розіграють 109 комплектів нагород у семи видах спорту (15 дисциплін).

Україну на Олімпіаді представляють 45 спортсменів у 12 дисциплінах – у біатлоні, бобслеї, гірських лижах, двоборстві, лижних перегонах, санному спорті, скелетоні, сноубордингу, стрибках з трампліну, фігурному катанні, фрістайлі та шорт-треку.