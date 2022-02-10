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Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Украина потеряла медаль Олимпиады: шок в Пекине

Олег Люлька
10 февраля, 08:24
10 февраля Украина имела все шансы добыть свою первую награду на Играх-2022, но все сорвал коронавирус

Микст во фристайле пройдет без Украины / Фото: НОК Украины

В четверг, 10 февраля, на Играх-2022 в Пекине, в 13:00 по киевскому времени, состоится командный микст во фристайле, где Украина имела едва ли не самые высокие шансы на медаль на этой Олимпиаде.

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Однако украинская тройка в составе чемпиона Пхенчхана-2018 Александра Абраменко, а также Анастасии Новосад и Дмитрия Котовского в миксте, увы, не выступит.

Нашей команды не оказалось в стартовом листе этого турнира.

По неофициальным данным, причиной стал положительный тест на коронавирус – у Новосад и Котовского.

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Новосад, Котовский и Абраменко

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Александр Абраменко / Фото: Getty Images

Увы, шанс разжиться первой медалью Игр-2022 у Украины сегодня сорвался. Игры продлятся до 20 февраля.

Напомним, что в Китай приехали представители 91 страны. 2871 спортсмен – 1581 мужчина и 1290 женщин. Они разыграют 109 комплектов наград в семи видах спорта (15 дисциплинах).

Украину на Олимпиаде представляют 45 спортсменов в 12 дисциплинах – в биатлоне, бобслее, горных лыжах, двоеборье, лыжных гонках, санном спорте, скелетоне, сноубординге, прыжках с трамплина, фигурном катании, фристайле и шорт-треке.