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Україна втратила двох біатлоністок напередодні відповідальних стартів

Сергій Шаховець
27 грудня, 11:31
Анастасія Меркушина та Ірина Петренко не допоможуть збірній України на п'ятому етапі Кубка світу в Обергофі

Ірина Петренко (Варвинець) та Анастасія Меркушина пропустять етап Кубка світу / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак в інтерв'ю Суспільному повідомив, що обидві спортсменки пропустять гонки в Обергофі через проблеми зі здоров'ям.

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"Знайшли інфекцію у Петренко. Так само, як і у Меркушиної. Петренко зараз призначили лікування, вона вдома. 27 грудня вилітає до Поклюки, де з нашим лікарем продовжуватиме лікування. І там вже далі дивитимемося на її стан.

На попередньому етапі через це у Петренко був кашель. У неї та у Насті Меркушиної. Просто у Меркушиної трохи легше, у Ірини – трохи складніше.

Ірина Варвинець / Фото: Getty Images

Чи покращився стан Меркушиної? Не знаю, як вона пробігла одиночний мікст, який у неї стан і результат, а корекції не було такого, як на рівні національної команди. Тому це ще ні про що не говорить, що вона бігла.

Анастасія також вилітає 27 грудня у Поклюку. Там Меркушина та Петренко працюватимуть із тренерами. Лікар дивитиметься на їхній стан і вже думатиме, що і як, чи будуть виступати, чи не будуть.

На етапі в Оберхофі точно не виступатимуть ні Меркушина, ні Петренко. А ось по Рупольдінгу буде видно за тими зборами, які пройдуть у Поклюці, залежно від їхнього стану", – сказав Володимир Бринзак.

Анастасія Меркушина / Фото: Getty Images

Зазначимо, що п'ятий етап Кубка світу з біатлону пройде з 6 до 9 січня в Обергофі.

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Програма 5-го етапу, Обергоф, Німеччина.

  • 6 січня, 15:15 – спринт, чоловіки, 10 км
  • 7 січня, 15:15 – спринт, жінки, 7,5 км
  • 8 січня, 13:15 – змішана естафета
  • 8 січня, 15:45 – поодинока змішана естафета
  • 9 січня, 13:30 – перегони переслідування, чоловіки, 12,5 км
  • 9 січня, 15:45 – перегони переслідування, жінки, 10 км

Нагадаємо, що завтра, 28 грудня, у Рупольдінгу відбудеться традиційна "Різдвяна гонка". Український тандем складуть Юлія Джима – олімпійська чемпіонка-2014, та Дмитро Підручний – чемпіон світу-2019 у гонках переслідування. Початок гонки – 20:00 за київським часом.