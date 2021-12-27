Украина потеряла двух биатлонисток накануне ответственных стартов

Ирина Петренко (Варвинец) и Анастасия Меркушина пропустят этап Кубка мира / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак в интервью Суспильному сообщил, что обе спортсменки пропустят гонки в Оберхофе из-за проблем со здоровьем.

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"Нашли инфекцию у Петренко. Так же, как и у Меркушиной. Петренко сейчас назначили лечение, она дома. 27 декабря вылетает в Поклюку, где будет с нашим врачом продолжать лечение. И там уже будем дальше смотреть на ее состояние. На предыдущем этапе из-за этого у Петренко был кашель. У нее и у Насти Меркушиной. Просто у Меркушиной немного легче, у Ирины – немного сложнее.

Ирина Варвинец / Фото: Getty Images

Улучшилось ли состояние Меркушиной? Не знаю, как она пробежала одиночный микст, какое у нее состояние и результат, коррекции же не было такой, как на уровне национальной команды. Поэтому это еще ни о чем не говорит, что она бежала. Анастасия также вылетает 27 декабря в Поклюку. Там Меркушина и Петренко будут работать с тренерами. Врач будет смотреть на их состояние и уже думать, что и как, будут ли они выступать или не будут. На этапе в Оберхофе точно не будут выступать ни Меркушина, ни Петренко. А вот по Рупольдингу будет видно по тому собранию, которое пройдет в Поклюке, в зависимости от их состояния", – сказал Владимир Брынзак.

Анастасия Меркушина / Фото: Getty Images

Отметим, что пятый этап Кубка мира по биатлону пройдет с 6 по 9 января в Оберхофе.

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Программа 5-го этапа, Оберхоф, Германия.

6 января, 15:15 – спринт, мужчины, 10 км

7 января, 15:15 – спринт, женщины, 7,5 км

8 января, 13:15 – смешанная эстафета

8 января, 15:45 – одиночная смешанная эстафета

9 января, 13:30 – гонка преследования, мужчины, 12,5 км

9 января, 15:45 – гонка преследования, женщины, 10 км

Напомним, что завтра, 28 декабря, в Рупольдинге состоится традиционная "Рождественская гонка". Украинский тандем составят Юлия Джима – олимпийская чемпионка-2014, и Дмитрий Пидручный – чемпион мира-2019 в гонке преследования. Начало гонки – 20:00 по киевскому времени.