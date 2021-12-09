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Україна попросила у УЄФА чемпіонат Європи, Суперкубок та фінал Ліги конференцій

Андрій Трофімов
9 грудня, 15:29
Володимир Зеленський озвучив главі УЄФА Александеру Чеферіну список турнірів та єврокубкових матчів, які хотіла б прийняти Україна

Зеленский і Чеферін / Фото: Офіційний сайт президента України

Президент України Володимир Зеленський у Києві зустрівся з главою УЄФА Александером Чеферіном.

На зустрічі Зеленський заявив, що наша країна зацікавлена у проведенні Суперкубку УЄФА – матчу між переможцями Ліги чемпіонів та Ліги Європи – у 2024 чи 2025 році.

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Про це повідомляє інтернет-представництво президента України

До того ж, Українська асоціація футболу розглядає можливість подання заявок на проведення чемпіонату Європи з футболу серед жінок у 2025 році, чоловічого чемпіонату Європи з пляжного футболу, чемпіонату Європи U-21, чемпіонату Європи U-17, чемпіонату Європи з футзалу та фіналу Ліги конференцій УЄФА.

Оце так заявка...

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Раніше Україна приймала чемпіонат Європи-2009 серед 19-річних, доросле Євро-2012 та фінал Ліги чемпіонів-2018 між Реалом та Ліверпулем.

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Нагадаємо, у серпні збірна України бойкотувала чемпіонат світу з пляжного футболу, хоч і здобула на нього путівку. Причина – турнір приймала Москва.