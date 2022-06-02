Україна перемогла Шотландію. Що далі?

Олександр Зінченко радіє перемозі над Шотландією

Збірна України на крок стала ближчою до чемпіонату світу з футболу 2022 року. У середу у півфіналі кваліфікації наша команда обіграла Шотландію – 3:1.

Що далі? У неділю, 5 червня, у Кардіффі фінал проти Уельсу. Початок о 19:00. Переможець поїде на чемпіонат світу.

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Коли ЧС-2022? З 21 листопада по 18 грудня у Катарі.

Хто суперники? Переможець матчу Уельс – Україна на мундіалі потрапить до групи В до Англії, Ірану та США.

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Нагадаємо, що валлійці у півфіналі відбору на мундіаль обіграли збірну Австрії – 2:1 завдяки дублю Гарета Бейла.

Збірна Уельсу за всю історію на чемпіонатах світу грала лише одного разу. 1958 року дійшла до чвертьфіналу.

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Українці також були раз на мундіалі. Чвертьфінал 2006 року. З того складу у нашій команді зараз Андрій Пятов.