Україна перемогла Шотландію. Що далі?

Олександр Зінченко радіє перемозі над Шотландією
Збірна України на крок стала ближчою до чемпіонату світу з футболу 2022 року. У середу у півфіналі кваліфікації наша команда обіграла Шотландію – 3:1.
Що далі? У неділю, 5 червня, у Кардіффі фінал проти Уельсу. Початок о 19:00. Переможець поїде на чемпіонат світу.
Коли ЧС-2022? З 21 листопада по 18 грудня у Катарі.
Хто суперники? Переможець матчу Уельс – Україна на мундіалі потрапить до групи В до Англії, Ірану та США.
Нагадаємо, що валлійці у півфіналі відбору на мундіаль обіграли збірну Австрії – 2:1 завдяки дублю Гарета Бейла.
Збірна Уельсу за всю історію на чемпіонатах світу грала лише одного разу. 1958 року дійшла до чвертьфіналу.
Українці також були раз на мундіалі. Чвертьфінал 2006 року. З того складу у нашій команді зараз Андрій Пятов.