1 червня 19:00
Польща 2
Уельс 1
1 червня 21:45
Шотландія 1
Україна 3
1 червня 21:45
Італія 0
Аргентина 3
2 червня 21:45
Чехія --
Швейцарія --
2 червня 21:45
Іспанія --
Португалія --
3 червня 21:45
Хорватія --
Австрія --
3 червня 21:45
Бельгія --
Нідерланди --
3 червня 21:45
Франція --
Данія --
4 червня 16:00
Вірменія --
Ірландія --
4 червня 19:00
Угорщина --
Англія --
4 червня 21:45
Італія --
Німеччина --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
5 червня 21:45
Чехія --
Іспанія --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
6 червня 21:45
Хорватія --
Франція --
7 червня 21:45
Італія --
Угорщина --
7 червня 21:45
Німеччина --
Англія --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
10 червня 21:45
Австрія --
Франція --
10 червня 21:45
Данія --
Хорватія --
11 червня 16:00
Україна --
Вірменія --
11 червня 19:00
Ірландія --
Шотландія --
11 червня 21:45
Нідерланди --
Польща --
11 червня 21:45
Уельс --
Бельгія --
11 червня 21:45
Англія --
Італія --
11 червня 21:45
Угорщина --
Німеччина --
12 червня 21:45
Іспанія --
Чехія --
12 червня 21:45
Швейцарія --
Португалія --
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Україна перемогла Шотландію. Що далі?

Любомир Луканюк
2 червня, 00:12
Підопічні Олександра Петракова успішно подолали перший відбірковий бар'єр, тепер у фіналі "синьо-жовтих" чекає збірна Уельсу

Олександр Зінченко радіє перемозі над Шотландією

Збірна України на крок стала ближчою до чемпіонату світу з футболу 2022 року. У середу у півфіналі кваліфікації наша команда обіграла Шотландію – 3:1.

Що далі? У неділю, 5 червня, у Кардіффі фінал проти Уельсу. Початок о 19:00. Переможець поїде на чемпіонат світу.

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Коли ЧС-2022? З 21 листопада по 18 грудня у Катарі.

Хто суперники? Переможець матчу Уельс – Україна на мундіалі потрапить до групи В до Англії, Ірану та США.

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Нагадаємо, що валлійці у півфіналі відбору на мундіаль обіграли збірну Австрії – 2:1 завдяки дублю Гарета Бейла.

Збірна Уельсу за всю історію на чемпіонатах світу грала лише одного разу. 1958 року дійшла до чвертьфіналу.

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Українці також були раз на мундіалі. Чвертьфінал 2006 року. З того складу у нашій команді зараз Андрій Пятов.