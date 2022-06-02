1 июня 19:00
Польша 2
Уэльс 1
1 июня 21:45
Шотландия 1
Украина 3
1 июня 21:45
Италия 0
Аргентина 3
2 июня 21:45
Чехия --
Швейцария --
2 июня 21:45
Испания --
Португалия --
3 июня 21:45
Хорватия --
Австрия --
3 июня 21:45
Бельгия --
Нидерланды --
3 июня 21:45
Франция --
Дания --
4 июня 16:00
Армения --
Ирландия --
4 июня 19:00
Венгрия --
Англия --
4 июня 21:45
Италия --
Германия --
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
12 июня 21:45
Швейцария --
Португалия --
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Украина победила Шотландию. Что дальше?

Любомир Луканюк
2 июня, 00:12
Подопечные Александра Петракова успешно преодолели первый отборочный барьер, теперь в финале "сине-желтых" ждет сборная Уэльса

Александр Зинченко радуется победе над Шотландией / Фото: REUTERS

Сборная Украины на шаг стала ближе к чемпионату мира по футболу 2022 года. В среду в полуфинале квалификации наша команда обыграла Шотландию – 3:1.

Что дальше? В воскресенье, 5 июня, в Кардиффе финал против Уэльса. Начало в 19:00. Победитель поедет на чемпионат мира.

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Когда ЧМ-2022? С 21 ноября по 18 декабря в Катаре.

Кто соперники? Победитель матча Уэльс – Украина на мундиале попадет в группу В к Англии, Ирану и США.

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Напомним, что валлийцы в полуфинале отбора на мундиаль обыграли сборную Австрии – 2:1, благодаря дублю Гарета Бейла.

Сборная Уэльса за всю историю на чемпионатах мира играла лишь однажды. В 1958 году дошла до четвертьфинала.

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Украинцы тоже были раз на мундиале. Четвертьфинал 2006 года. С того состава в нашей команде сейчас Андрей Пятов.