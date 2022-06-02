Украина победила Шотландию. Что дальше?

Александр Зинченко радуется победе над Шотландией / Фото: REUTERS

Сборная Украины на шаг стала ближе к чемпионату мира по футболу 2022 года. В среду в полуфинале квалификации наша команда обыграла Шотландию – 3:1.

Что дальше? В воскресенье, 5 июня, в Кардиффе финал против Уэльса. Начало в 19:00. Победитель поедет на чемпионат мира.

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Когда ЧМ-2022? С 21 ноября по 18 декабря в Катаре.

Кто соперники? Победитель матча Уэльс – Украина на мундиале попадет в группу В к Англии, Ирану и США.

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Напомним, что валлийцы в полуфинале отбора на мундиаль обыграли сборную Австрии – 2:1, благодаря дублю Гарета Бейла.

Сборная Уэльса за всю историю на чемпионатах мира играла лишь однажды. В 1958 году дошла до четвертьфинала.

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Украинцы тоже были раз на мундиале. Четвертьфинал 2006 года. С того состава в нашей команде сейчас Андрей Пятов.