Україна порушує Олімпійську хартію: реакція РФ на антиросійську рекомендацію

Досить обійматися з росіянами / Фото: AFP, Колаж: Сьогодні
Антиросійська рекомендація була озвучена неофіційно під час розмови у міністерстві.
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Зроблено було для того, щоб уникнути скандалу, який був на Олімпіаді-2020 у Токіо, коли Ярослава Магучих обіймалася з Марією Ласіцкене, довіреною особою Володимира Путіна.
Реакція з Росії була негайно. Своє невдоволення висловила депутат із "партії Путіна" та колишня ковзанярка Світлана Журова.
"Це йде дуже давно: не підходити, не фотографуватись. Такі рішення та заборони – це дуже погано. Адже самі спортсмени спілкуються, перебувають у добрих відносинах. Невже за ними тепер стежитимуть, щоб не спілкувалися та не фотографувалися один з одним? Адже багатьох об'єднує дружба.
Такі рекомендації дуже дивні та образливі. На Олімпіаді всі сварки мають бути закінчені, має бути дружба. Олімпійські ігри мають гасло "разом", але де ж тут разом?
Таким чином Україна порушує Олімпійську хартію та основне з гасел Олімпійських ігор. Разом – значить і фотографуватися разом", – цитує Журову. championat.com.