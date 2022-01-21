Украина нарушает Олимпийскую хартию: реакция РФ на антироссийскую рекомендацию

Хватит обниматься с россиянами / Фото: AFP, Коллаж: Сегодня
Антироссийская рекомендация была озвучена неофициально во время разговора в министерстве.
Читайте также: Украину на Олимпиаде-2022 представят 45 спортсменов: окончательный состав
Сделано было для того, чтобы избежать скандала, который был на Олимпиаде-2020 в Токио, когда Ярослава Магучих обнималась с Марией Ласицкене, доверенным лицом Владимира Путина.
Реакция из России последовала незамедлительно. Свое недовольство высказала депутат из "партии Путина" и бывшая конькобежка Светлана Журова.
"Это идет очень давно: не подходить, не фотографироваться. Такие решения и запреты – это очень плохо. Сами спортсмены ведь общаются, находятся в хороших отношениях. Неужели за ними теперь будут следить, чтобы не общались и не фотографировались друг с другом? Многих ведь объединяет дружба.
Такие рекомендации очень странные и обидные. На Олимпиаде все ссоры должны быть закончены, должна быть дружба. У Олимпийских игр есть лозунг "вместе", но где же тут вместе?
Таким образом Украина нарушает Олимпийскую хартию и основной из лозунгов Олимпийских игр. Вместе – значит и фотографироваться вместе", – цитирует Журову championat.com.