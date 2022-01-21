Украина нарушает Олимпийскую хартию: реакция РФ на антироссийскую рекомендацию

Хватит обниматься с россиянами / Фото: AFP, Коллаж: Сегодня

Антироссийская рекомендация была озвучена неофициально во время разговора в министерстве.

Читайте также: Украину на Олимпиаде-2022 представят 45 спортсменов: окончательный состав

Реклама

Сделано было для того, чтобы избежать скандала, который был на Олимпиаде-2020 в Токио, когда Ярослава Магучих обнималась с Марией Ласицкене, доверенным лицом Владимира Путина.

Мария Ласицкене и Ярослава Магучих / Фото: Reuters

Реакция из России последовала незамедлительно. Свое недовольство высказала депутат из "партии Путина" и бывшая конькобежка Светлана Журова.

Реклама

"Это идет очень давно: не подходить, не фотографироваться. Такие решения и запреты – это очень плохо. Сами спортсмены ведь общаются, находятся в хороших отношениях. Неужели за ними теперь будут следить, чтобы не общались и не фотографировались друг с другом? Многих ведь объединяет дружба.

Магучих с россиянкой Ласицкене и "бронзой" Игр-2020 / Фото: Reuters