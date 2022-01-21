20 января 21:45 Онлайн
Арсенал 0
Ливерпуль 2
22 января 14:30 Онлайн
Эвертон --
Астон Вилла --
22 января 17:00 Онлайн
Манчестер Юнайтед --
Вест Хэм --
22 января 19:30 Онлайн
Саутгемптон --
Манчестер Сити --
22 января 21:45 Онлайн
Лацио --
Аталанта --
22 января 22:00 Онлайн
Атлетико --
Валенсия --
23 января 16:00 Онлайн
Бернли --
Арсенал --
23 января 16:00 Онлайн
Кристал Пэлас --
Ливерпуль --
23 января 16:30 Онлайн
Лейпциг --
Вольфсбург --
23 января 17:15 Онлайн
Реал --
Эльче --
23 января 18:30 Онлайн
Челси --
Тоттенхэм --
23 января 18:30 Онлайн
Герта --
Бавария --
23 января 21:45 Онлайн
Милан --
Ювентус --
23 января 22:00 Онлайн
Алавес --
Барселона --
26 января 18:00 Онлайн
Кот-Д'Ивуар --
Египет --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Другие новости спорта

Украина нарушает Олимпийскую хартию: реакция РФ на антироссийскую рекомендацию

Александр Трикиша
21 января, 22:57
В российской Госдуме резко отреагировали на Рекомендации Минспорта Украины нашим спортсменам давать интервью на украинском языке и не фотографироваться с россиянами

Хватит обниматься с россиянами / Фото: AFP, Коллаж: Сегодня

Антироссийская рекомендация была озвучена неофициально во время разговора в министерстве.

Читайте также: Украину на Олимпиаде-2022 представят 45 спортсменов: окончательный состав

Реклама

Сделано было для того, чтобы избежать скандала, который был на Олимпиаде-2020 в Токио, когда Ярослава Магучих обнималась с Марией Ласицкене, доверенным лицом Владимира Путина.

Мария Ласицкене и Ярослава Магучих / Фото: Reuters

Реакция из России последовала незамедлительно. Свое недовольство высказала депутат из "партии Путина" и бывшая конькобежка Светлана Журова.

Реклама

"Это идет очень давно: не подходить, не фотографироваться. Такие решения и запреты – это очень плохо. Сами спортсмены ведь общаются, находятся в хороших отношениях. Неужели за ними теперь будут следить, чтобы не общались и не фотографировались друг с другом? Многих ведь объединяет дружба.

Магучих с россиянкой Ласицкене и "бронзой" Игр-2020 / Фото: Reuters

Такие рекомендации очень странные и обидные. На Олимпиаде все ссоры должны быть закончены, должна быть дружба. У Олимпийских игр есть лозунг "вместе", но где же тут вместе?

Таким образом Украина нарушает Олимпийскую хартию и основной из лозунгов Олимпийских игр. Вместе – значит и фотографироваться вместе", – цитирует Журову championat.com.