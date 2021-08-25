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Україна на п'ятому місці в медальному заліку Паралімпіади-2020 після першого дня

Олександр Трикіша
25 серпня, 16:34
У перший день Паралімпійських ігор у Токіо Україна завоювала вісім медалей. У медальному заліку наша країна посідає п'яте місце!

Олена Федота завоювала у Токіо срібну медаль / Фото: Reuters

На рахунку українських паралімпійців одна золота, п'ять срібних і дві бронзових медалі. В сумі українці в перший день змагань виграли вісім медалей. Більше тільки у Австралії.

Читайте також: Перший день Паралімпіади-2020: всі медалі українських спортсменів

Медальний залік Паралімпіади-2020 на 25 серпня:

М Країна всього
1

Австралія

61310
2

Китай

5128
3

РПК

3126
4

Італія

2125
5

Україна

1528
6

Велика Британія

1416
7

Бразилія

1124
8

Нідерланди

1102
9

Білорусь

1001
9

Чилі

1001
9

Ізраїль

1001
9

Сінгапур

1001
13

Іспанія

0202
13

США

0202
15

Франція

0112
15

Японія

0112
15

Польща

0112
18

Грузія

0101
18

Угорщина

0101
20

Канада

0022
20

Греція

0022
22

Німеччина

0011
22

Мексика

0011
22

Узбекистан

0011

Україна на цих Паралімпійських іграх представлятимуть 143 спортсмена, які змагатимуться в 15 видах спорту. Очікується багато медалей!

Збірна України традиційно успішно виступає на Паралімпійських іграх:

Ріо-де-Жанейро 2016

  • 3. Україна – 41, 37, 39 (117)

Лондон-2012

  • 4. Україна – 32, 24, 28 (84)

Пекін-2008

  • 4. Україна – 24, 18, 32 (74)

Афіни-2004

  • 6. Україна – 24, 12,19 (55)

Сідней-2000

  • 35. Україна – 3, 20, 14 (37)

Атланта-1996

  • 44. Україна – 1, 4, 2 (7)

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