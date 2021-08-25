Україна на п'ятому місці в медальному заліку Паралімпіади-2020 після першого дня

Олена Федота завоювала у Токіо срібну медаль / Фото: Reuters
На рахунку українських паралімпійців одна золота, п'ять срібних і дві бронзових медалі. В сумі українці в перший день змагань виграли вісім медалей. Більше тільки у Австралії.
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Медальний залік Паралімпіади-2020 на 25 серпня:
|М
|Країна
|всього
|1
Австралія
|6
|1
|3
|10
|2
Китай
|5
|1
|2
|8
|3
РПК
|3
|1
|2
|6
|4
Італія
|2
|1
|2
|5
|5
Україна
|1
|5
|2
|8
|6
Велика Британія
|1
|4
|1
|6
|7
Бразилія
|1
|1
|2
|4
|8
Нідерланди
|1
|1
|0
|2
|9
Білорусь
|1
|0
|0
|1
|9
Чилі
|1
|0
|0
|1
|9
Ізраїль
|1
|0
|0
|1
|9
Сінгапур
|1
|0
|0
|1
|13
Іспанія
|0
|2
|0
|2
|13
США
|0
|2
|0
|2
|15
Франція
|0
|1
|1
|2
|15
Японія
|0
|1
|1
|2
|15
Польща
|0
|1
|1
|2
|18
Грузія
|0
|1
|0
|1
|18
Угорщина
|0
|1
|0
|1
|20
Канада
|0
|0
|2
|2
|20
Греція
|0
|0
|2
|2
|22
Німеччина
|0
|0
|1
|1
|22
Мексика
|0
|0
|1
|1
|22
Узбекистан
|0
|0
|1
|1
Україна на цих Паралімпійських іграх представлятимуть 143 спортсмена, які змагатимуться в 15 видах спорту. Очікується багато медалей!
Збірна України традиційно успішно виступає на Паралімпійських іграх:
Ріо-де-Жанейро 2016
- 3. Україна – 41, 37, 39 (117)
Лондон-2012
- 4. Україна – 32, 24, 28 (84)
Пекін-2008
- 4. Україна – 24, 18, 32 (74)
Афіни-2004
- 6. Україна – 24, 12,19 (55)
Сідней-2000
- 35. Україна – 3, 20, 14 (37)
Атланта-1996
- 44. Україна – 1, 4, 2 (7)