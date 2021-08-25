Украина на пятом месте в медальном зачете Паралимпиады-2020 после первого дня

Елена Федота завоевала в Токио серебряную медаль / Фото: Reuters
На счету украинских паралимпийцев одна золотая медаль, пять серебряных и две – бронзовых. В сумме украинцы в первый день соревнований выиграли восемь медалей. Больше только у Австралии.
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Медальный зачет Паралимпиады-2020 на 25 августа:
|М
|Страна
|Всего
|1
Австралия
|6
|1
|3
|10
|2
Китай
|5
|1
|2
|8
|3
РПК
|3
|1
|2
|6
|4
Италия
|2
|1
|2
|5
|5
Украина
|1
|5
|2
|8
|6
Великобритания
|1
|4
|1
|6
|7
Бразилия
|1
|1
|2
|4
|8
Нидерланды
|1
|1
|0
|2
|9
Беларусь
|1
|0
|0
|1
|9
Чили
|1
|0
|0
|1
|9
Израиль
|1
|0
|0
|1
|9
Сингапур
|1
|0
|0
|1
|13
Испания
|0
|2
|0
|2
|13
США
|0
|2
|0
|2
|15
Франция
|0
|1
|1
|2
|15
Япония
|0
|1
|1
|2
|15
Польша
|0
|1
|1
|2
|18
Грузия
|0
|1
|0
|1
|18
Венгрия
|0
|1
|0
|1
|20
Канада
|0
|0
|2
|2
|20
Греция
|0
|0
|2
|2
|22
Германия
|0
|0
|1
|1
|22
Мексика
|0
|0
|1
|1
|22
Узбекистан
|0
|0
|1
|1
Украину на этих Паралимпийских играх будут представлять 143 спортсмена, которые будут соревноваться в 15 видах спорта. Ожидается много медалей!
Сборная Украины традиционно успешно выступает на Паралимпийских играх:
Рио-де-Жанейро-2016
- 3. Украина – 41, 37, 39 (117)
Лондон-2012
- 4. Украина – 32, 24, 28 (84)
Пекин-2008
- 4. Украина – 24, 18, 32 (74)
Афины-2004
- 6. Украина – 24, 12,19 (55)
Сидней-2000
- 35. Украина – 3, 20, 14 (37)
Атланта-1996
- 44. Украина – 1, 4, 2 (7)