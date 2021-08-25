25 августа 22:00
Шахтер --
Монако --
27 августа 19:30
Черноморец --
Александрия --
28 августа 14:00
Ингулец --
Мариуполь --
28 августа 17:00
Металлист 1925 --
Днепр-1 --
28 августа 19:30
Динамо --
Колос --
29 августа 14:00
Десна --
Верес --
29 августа 17:00
Минай --
Шахтер --
29 августа 19:30
Заря --
Ворскла --
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Украина на пятом месте в медальном зачете Паралимпиады-2020 после первого дня

Александр Трикиша
25 августа, 16:34
В первый день Паралимпийских игр в Токио Украина завоевала восемь медалей. В медальном зачете наша страна занимает пятое место!

Елена Федота завоевала в Токио серебряную медаль / Фото: Reuters

На счету украинских паралимпийцев одна золотая медаль, пять серебряных и две – бронзовых. В сумме украинцы в первый день соревнований выиграли восемь медалей. Больше только у Австралии.

Читайте также: Первый день Паралимпиады-2020: все медали украинских спортсменов

Медальный зачет Паралимпиады-2020 на 25 августа:

МСтранаВсего
1

Австралия

61310
2

Китай

5128
3

РПК

3126
4

Италия

2125
5

Украина

1528
6

Великобритания

1416
7

Бразилия

1124
8

Нидерланды

1102
9

Беларусь

1001
9

Чили

1001
9

Израиль

1001
9

Сингапур

1001
13

Испания

0202
13

США

0202
15

Франция

0112
15

Япония

0112
15

Польша

0112
18

Грузия

0101
18

Венгрия

0101
20

Канада

0022
20

Греция

0022
22

Германия

0011
22

Мексика

0011
22

Узбекистан

0011

Украину на этих Паралимпийских играх будут представлять 143 спортсмена, которые будут соревноваться в 15 видах спорта. Ожидается много медалей!

Сборная Украины традиционно успешно выступает на Паралимпийских играх:

Рио-де-Жанейро-2016

  • 3. Украина – 41, 37, 39 (117)

Лондон-2012

  • 4. Украина – 32, 24, 28 (84)

Пекин-2008

  • 4. Украина – 24, 18, 32 (74)

Афины-2004

  • 6. Украина – 24, 12,19 (55)

Сидней-2000

  • 35. Украина – 3, 20, 14 (37)

Атланта-1996

  • 44. Украина – 1, 4, 2 (7)

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