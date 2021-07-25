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Україна – на 31-му рядку: Медальний залік Олімпіади після 25 липня

25 липня, 19:10

Олег Люлька

За підсумками двох змагальних днів у збірної України на літніх Іграх-2020 у Токіо дві нагороди – слідом за дзюдоїсткою Дар'єю Білодід "бронзу" взяв шпажист Ігор Рейзлін

Ігор Рейзлін і Дар'я Білодід / Фото: Reuters

31-й рядок у медальному заліку Ігор-2020 Україна ділить з командами Німеччини, Казахстану та Туреччини. А лідирує Китай, у якого 11 нагород – 6 золотих, 1 срібна і 4 бронзові.

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Бронзовий призер Олімпіади Ігор Рейзлін / Фото: Reuters

Бронзова медалістка Токіо-2020 Дар'я Білодід / Фото: Reuters

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Медальний залік Олімпійських ігор в Токіо

МісцеКраїнавсього
1 Китай61411
2 Японія5106
3 США42410
4 Південна Корея2035
5 ОКР1427
6 Італія1135
7 Австралія1113
7 Франція1113
9 Угорщина1102
9 Туніс1102
11 Австрія1001
11 Іран1001
11 Косово1001
11 Таїланд1001
11 Узбекистан1001
11 Еквадор1001
17 Нідерланди0202
18 Бразилія0112
18 Велика Британія0112
18 Індонезія0112
18 Канада0112
18 Сербія0112
18 Тайвань0112
24 Бельгія0101
24 Болгарія0101
24 Грузія0101
24 Індія0101
24 Іспанія0101
24 Колумбія0101
24 Румунія0101
31 Німеччина0022
31 Казахстан0022
31 Туреччина0022
31 Україна0022
35 Ізраїль0011
35 Мексика0011
35 Монголія0011
35 Словенія0011
35 Швейцарія0011
35 Естонія0011
всього29293795

Нагадаємо, всі результати українських спортсменів на Олімпіаді в Токіо зібрані в нашому спеціальному розділі, де окремо відзначаються медалісти.

Також на нашому сайті ви можете дізнатися повний розклад Олімпіади-2020 , Де вказано київський час стартів змагань.

Крім цього, на нашому сайті є актуальна таблиця медалей Олімпіади-2020 , Яка оновлюється після кожного змагання.

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Олімпіада-2020 медальний залік Україна на Олімпіаді-2020

Джерело: Сегодня|Спорт

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