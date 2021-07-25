Україна – на 31-му рядку: Медальний залік Олімпіади після 25 липня

Ігор Рейзлін і Дар'я Білодід / Фото: Reuters
31-й рядок у медальному заліку Ігор-2020 Україна ділить з командами Німеччини, Казахстану та Туреччини. А лідирує Китай, у якого 11 нагород – 6 золотих, 1 срібна і 4 бронзові.
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Бронзовий призер Олімпіади Ігор Рейзлін / Фото: Reuters
Бронзова медалістка Токіо-2020 Дар'я Білодід / Фото: Reuters
Медальний залік Олімпійських ігор в Токіо
Нагадаємо, всі результати українських спортсменів на Олімпіаді в Токіо зібрані в нашому спеціальному розділі, де окремо відзначаються медалісти.
Також на нашому сайті ви можете дізнатися повний розклад Олімпіади-2020 , Де вказано київський час стартів змагань.
Крім цього, на нашому сайті є актуальна таблиця медалей Олімпіади-2020 , Яка оновлюється після кожного змагання.