Україна – на 31-му рядку: Медальний залік Олімпіади після 25 липня

За підсумками двох змагальних днів у збірної України на літніх Іграх-2020 у Токіо дві нагороди – слідом за дзюдоїсткою Дар'єю Білодід "бронзу" взяв шпажист Ігор Рейзлін

Ігор Рейзлін і Дар'я Білодід / Фото: Reuters

31-й рядок у медальному заліку Ігор-2020 Україна ділить з командами Німеччини, Казахстану та Туреччини. А лідирує Китай, у якого 11 нагород – 6 золотих, 1 срібна і 4 бронзові.

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Бронзовий призер Олімпіади Ігор Рейзлін / Фото: Reuters

Бронзова медалістка Токіо-2020 Дар'я Білодід / Фото: Reuters Реклама

Медальний залік Олімпійських ігор в Токіо

Місце Країна всього 1 Китай 6 1 4 11 2 Японія 5 1 0 6 3 США 4 2 4 10 4 Південна Корея 2 0 3 5 5 ОКР 1 4 2 7 6 Італія 1 1 3 5 7 Австралія 1 1 1 3 7 Франція 1 1 1 3 9 Угорщина 1 1 0 2 9 Туніс 1 1 0 2 11 Австрія 1 0 0 1 11 Іран 1 0 0 1 11 Косово 1 0 0 1 11 Таїланд 1 0 0 1 11 Узбекистан 1 0 0 1 11 Еквадор 1 0 0 1 17 Нідерланди 0 2 0 2 18 Бразилія 0 1 1 2 18 Велика Британія 0 1 1 2 18 Індонезія 0 1 1 2 18 Канада 0 1 1 2 18 Сербія 0 1 1 2 18 Тайвань 0 1 1 2 24 Бельгія 0 1 0 1 24 Болгарія 0 1 0 1 24 Грузія 0 1 0 1 24 Індія 0 1 0 1 24 Іспанія 0 1 0 1 24 Колумбія 0 1 0 1 24 Румунія 0 1 0 1 31 Німеччина 0 0 2 2 31 Казахстан 0 0 2 2 31 Туреччина 0 0 2 2 31 Україна 0 0 2 2 35 Ізраїль 0 0 1 1 35 Мексика 0 0 1 1 35 Монголія 0 0 1 1 35 Словенія 0 0 1 1 35 Швейцарія 0 0 1 1 35 Естонія 0 0 1 1 всього 29 29 37 95

Нагадаємо, всі результати українських спортсменів на Олімпіаді в Токіо зібрані в нашому спеціальному розділі, де окремо відзначаються медалісти.

Також на нашому сайті ви можете дізнатися повний розклад Олімпіади-2020 , Де вказано київський час стартів змагань.

Крім цього, на нашому сайті є актуальна таблиця медалей Олімпіади-2020 , Яка оновлюється після кожного змагання.