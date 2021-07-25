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Украина – на 31-м месте: Медальный зачет Олимпиады после 25 июля

25 июля, 19:10

Олег Люлька

По итогам двух соревновательных дней у сборной Украины на летних Играх-2020 в Токио две награды – вслед за дзюдоисткой Дарьей Белодед "бронзу" взял шпажист Игорь Рейзлин

Игорь Рейзлин и Дарья Белодед / Фото: Reuters

31-ю строчку в медальном зачете Игр-2020 Украина делит с командами Германии, Казахстана и Турции. А лидирует Китай, у которого 11 наград – 6 золотых, 1 серебряная и 4 бронзовые.

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Бронзовый призер Олимпиады Игорь Рейзлин / Фото: Reuters

Бронзовая медалистка Токио-2020 Дарья Белодед / Фото: Reuters

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Медальный зачет Олимпийских игр в Токио

МестоСтранаВсего
1 Китай61411
2 Япония5106
3 США42410
4 Южная Корея2035
5 ОКР1427
6 Италия1135
7 Австралия1113
7 Франция1113
9 Венгрия1102
9 Тунис1102
11 Австрия1001
11 Иран1001
11 Косово1001
11 Таиланд1001
11 Узбекистан1001
11 Эквадор1001
17 Нидерланды0202
18 Бразилия0112
18 Великобритания0112
18 Индонезия0112
18 Канада0112
18 Сербия0112
18 Тайвань0112
24 Бельгия0101
24 Болгария0101
24 Грузия0101
24 Индия0101
24 Испания0101
24 Колумбия0101
24 Румыния0101
31 Германия0022
31 Казахстан0022
31 Турция0022
31 Украина0022
35 Израиль0011
35 Мексика0011
35 Монголия0011
35 Словения0011
35 Швейцария0011
35 Эстония0011
Всего29293795

Напомним, все результаты украинских спортсменов на Олимпиаде в Токио собраны в нашем специальном разделе, где отдельно отмечаются медалисты.

Также на нашем сайте вы можете узнать полное расписание Олимпиады-2020, где указано киевское время стартов соревнований.

Кроме этого, на нашем сайте есть актуальная таблица медалей Олимпиады-2020, которая обновляется после каждого соревнования.

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Источник: Сегодня|Спорт

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