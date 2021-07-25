Украина – на 31-м месте: Медальный зачет Олимпиады после 25 июля

По итогам двух соревновательных дней у сборной Украины на летних Играх-2020 в Токио две награды – вслед за дзюдоисткой Дарьей Белодед "бронзу" взял шпажист Игорь Рейзлин

Игорь Рейзлин и Дарья Белодед / Фото: Reuters

31-ю строчку в медальном зачете Игр-2020 Украина делит с командами Германии, Казахстана и Турции. А лидирует Китай, у которого 11 наград – 6 золотых, 1 серебряная и 4 бронзовые.

Читайте также: Украинский герой Олимпиады готовит плов, не кричит и читает Булгакова: ТОП-13 фактов о Рейзлине

Бронзовый призер Олимпиады Игорь Рейзлин / Фото: Reuters

Бронзовая медалистка Токио-2020 Дарья Белодед / Фото: Reuters Реклама

Медальный зачет Олимпийских игр в Токио

Место Страна Всего 1 Китай 6 1 4 11 2 Япония 5 1 0 6 3 США 4 2 4 10 4 Южная Корея 2 0 3 5 5 ОКР 1 4 2 7 6 Италия 1 1 3 5 7 Австралия 1 1 1 3 7 Франция 1 1 1 3 9 Венгрия 1 1 0 2 9 Тунис 1 1 0 2 11 Австрия 1 0 0 1 11 Иран 1 0 0 1 11 Косово 1 0 0 1 11 Таиланд 1 0 0 1 11 Узбекистан 1 0 0 1 11 Эквадор 1 0 0 1 17 Нидерланды 0 2 0 2 18 Бразилия 0 1 1 2 18 Великобритания 0 1 1 2 18 Индонезия 0 1 1 2 18 Канада 0 1 1 2 18 Сербия 0 1 1 2 18 Тайвань 0 1 1 2 24 Бельгия 0 1 0 1 24 Болгария 0 1 0 1 24 Грузия 0 1 0 1 24 Индия 0 1 0 1 24 Испания 0 1 0 1 24 Колумбия 0 1 0 1 24 Румыния 0 1 0 1 31 Германия 0 0 2 2 31 Казахстан 0 0 2 2 31 Турция 0 0 2 2 31 Украина 0 0 2 2 35 Израиль 0 0 1 1 35 Мексика 0 0 1 1 35 Монголия 0 0 1 1 35 Словения 0 0 1 1 35 Швейцария 0 0 1 1 35 Эстония 0 0 1 1 Всего 29 29 37 95

Напомним, все результаты украинских спортсменов на Олимпиаде в Токио собраны в нашем специальном разделе, где отдельно отмечаются медалисты.

Также на нашем сайте вы можете узнать полное расписание Олимпиады-2020, где указано киевское время стартов соревнований.

Кроме этого, на нашем сайте есть актуальная таблица медалей Олимпиады-2020, которая обновляется после каждого соревнования.