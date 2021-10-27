27 жовтня 17:00
Маріуполь 1
Динамо 2
27 жовтня 45’
Чорноморець 0
Шахтар 0
30 жовтня 14:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 17:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 19:30
Інгулець --
Верес --
31 жовтня 14:00
Колос --
Львів --
31 жовтня 17:00
Рух --
Олександрія --
31 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Зоря --
1 листопада 17:00
Дніпро-1 --
Минай --
1 листопада 19:30
Ворскла --
Чорноморець --
6 листопада 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
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Спортинг --
Бешикташ --
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Україна може повторити шлях Росії у допінговому скандалі: спортивний юрист закликав готуватися до найгіршого сценарію

Павло Василенко
27 жовтня, 19:45
Звіт про хід спецоперації "Геркулес" став справжнім шоком для нашого спорту – WADA звинувачує антидопінговий центр України у маніпуляції з допінг-пробами

Допінгові махінації були перед Олімпіадою-2020

Після цих звинувачень директор НАДЦ Іван Курліщук та його заступник Ярослав Кручек подали у відставку.

Авторитетний спортивний юрист Юрій Юрченко закликав Україну готуватися до найгіршого сценарію.

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"Думаю, що санкції будуть такі ж, як із мельдонієм у Росії. Наша антидопінгова організація звинувачується в тому, що вона причетна до порушення антидопінгових правил. Цю ситуацію можна порівняти з корупційними діями.

На жаль, санкції можуть бути доволі жорсткими. Керівництво лабораторії вже залишило свої посади, але це не означає, що наслідків для нас не буде.

Потрібно шукати всі можливості для захисту честі та гідності спорту в Україні. WADA просто так би не публікувала звіту, тому ситуація досить серйозна. Збігів ніяких не може бути. Треба готуватися до найгіршого, але у жодному разі не опускати руки. Потрібно боротися до кінця", – цитує Юрченко Sport Arena.

За результатами операції "Геркулес" з'ясувалося, що українські спортсмени заздалегідь знали, коли складатимуть тести на допінг. Ці порушення відбувалися всупереч кодексу WADA.

Варто зазначити, що збірна Росії зараз на Олімпійських іграх виступає без прапора та гімну через допінгові махінації.

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