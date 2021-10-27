Україна може повторити шлях Росії у допінговому скандалі: спортивний юрист закликав готуватися до найгіршого сценарію

Після цих звинувачень директор НАДЦ Іван Курліщук та його заступник Ярослав Кручек подали у відставку.

Авторитетний спортивний юрист Юрій Юрченко закликав Україну готуватися до найгіршого сценарію.

"Думаю, що санкції будуть такі ж, як із мельдонієм у Росії. Наша антидопінгова організація звинувачується в тому, що вона причетна до порушення антидопінгових правил. Цю ситуацію можна порівняти з корупційними діями.

На жаль, санкції можуть бути доволі жорсткими. Керівництво лабораторії вже залишило свої посади, але це не означає, що наслідків для нас не буде.

Потрібно шукати всі можливості для захисту честі та гідності спорту в Україні. WADA просто так би не публікувала звіту, тому ситуація досить серйозна. Збігів ніяких не може бути. Треба готуватися до найгіршого, але у жодному разі не опускати руки. Потрібно боротися до кінця", – цитує Юрченко Sport Arena.