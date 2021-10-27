27 октября 17:00
Мариуполь 1
Динамо 2
27 октября 25’
Черноморец 0
Шахтер 0
30 октября 14:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 17:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 19:30
Ингулец --
Верес --
31 октября 14:00
Колос --
Львов --
31 октября 17:00
Рух --
Александрия --
31 октября 19:30
Металлист 1925 --
Заря --
1 ноября 17:00
Днепр-1 --
Минай --
1 ноября 19:30
Ворскла --
Черноморец --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
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ПСЖ --
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Ливерпуль --
Атлетико --
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Спортинг --
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Украина может повторить путь России в допинговом скандале: спортивный юрист призвал готовиться к худшему сценарию

Павел Василенко
27 октября, 19:45
Отчет о ходе спецоперации "Геркулес" стал настоящим шоком для нашего спорта – WADA обвиняет антидопинговый центр Украины в манипуляции с допинг-пробами

Допинговые махинации были перед Олимпиадой-2020

После этих обвинений директор НАДЦ Иван Курлищук и его заместитель Ярослав Кручек подали в отставку.

Авторитетный спортивный юрист Юрий Юрченко призвал Украину готовиться к худшему сценарию.

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"Думаю, что санкции будут такие же, как с мельдонием в России. Наша антидопинговая организация обвиняется в том, что она причастна к нарушению антидопинговых правил. Эту ситуацию можно сравнить с коррупционными действиями.

К сожалению, санкции могут быть достаточно жесткими. Руководство лаборатории уже оставило свои посты, но это не значит, что последствий для нас не будет.

Нужно искать все возможности для защиты чести и достоинства спорта в Украине. WADA просто так бы не публиковала отчет, потому ситуация достаточно серьезная. Совпадений никаких не может быть. Надо готовиться к самому худшему, но ни в коем случае не опускать руки. Следует бороться до конца", – цитирует Юрченко Sport Arena.

По результатам операции "Геркулес" выяснилось, что украинские спортсмены заранее знали, когда будут сдавать тесты на допинг. Эти нарушения происходили вопреки кодексу WADA.

Стоит отметить, что сборная России сейчас на Олимпийских играх выступает без флага и гимна из-за допинговых махинаций.

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