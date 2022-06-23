Україна найкраща! Магучіх з рекордом виграла турнір у Чехії (відео)

Ярослава Магучіх / Фото: Reuters

Попри війну в Україні, наші спортсмени продовжують захищати честь країни на міжнародних змаганнях. Нині наші дівчата беруть активну участь у змаганнях зі стрибків у висоту.

Вчора відбувся турнір Brnenska laťka-2022, який прийняло чеське місто Брно. На ньому майже повністю домінували наші спортсменки. Українки посіли аж чотири місця у топ-п'ятірці.

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Перемога дісталася нашій найпопулярнішій легкоатлетці Ярославі Магучіх. Нещодавно на турнірі у Парижі їй підкорилася рекордна для цього сезону висота – 2,01 метра. Вчора ж дівчина змогла перевершити себе й стрибнути на 2,03 м.

При цьому Ярослава зробила ще й спробу на 2,05 метра, проте вона виявилася невдалою. Проте, цього із запасом вистачило для перемоги. Друге місце з результатом 1,97 м посіла інша українка Ірина Геращенко.

Єдиною представницею іншої країни у ТОП-5 стала Сафіна Садуллаєва з Узбекистану (1,91 м). Слідом за нею фінішували ще дві українки – Катерина Табашник (1,91 м) та Юлія Чумаченко (1,88 м).

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До речі, найкращі результати у кар'єрі Магучіх також могли бути побиті. На відкритому повітрі їй підкорялися 2,04 м, а в приміщенні – 2,06 м. Світовий рекорд належить болгарці Стефці Костадіновій, яка аж 1987 року взяла 2,09 метра.