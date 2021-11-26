Україна як тризірковий готель! Італія хоче зіграти з нами у плей-оф ЧС-2022

Італія у цьому році виграла Євро

Вдруге поспіль без чемпіонату світу? І це у ранзі чемпіонів Європи! В Італії хапаються за голову від перспектив не поїхати до Катару.

Сьогодні італійці дізнаються своїх суперників у стикових матчах. Дивіться трансляцію жеребкування плей-оф ЧС-2022 онлайн.

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Експерти La Gazzetta dello Sport розібрали шанси своєї команди пробитися на мундіаль А рівень потенційних суперників відзначили зірочками, як готелі.

Італійці сіяні у першому кошику, а отже, можуть зіграти у півфіналі проти України. На Апеннінах вважають такий варіант цілком прийнятним. Нам дали три зірки, як і Австрії із Чехією. А от дуже не хочеться їм зустрітися з Польщею та Туреччиною.

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У фіналі Італія дуже хоче уникнути матчу із Португалією. Команда Роналду єдина, яка отримала п'ять зірок.