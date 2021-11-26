25 листопада 22:00
Рома 4
Зоря 0
26 листопада 19:30
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 14:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 17:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Ворскла --
28 листопада 14:00
Інгулець --
Шахтар --
28 листопада 17:00
Рух --
Металіст 1925 --
28 листопада 19:30
Колос --
Верес --
29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
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Україна як тризірковий готель! Італія хоче зіграти з нами у плей-оф ЧС-2022

Андрій Трофімов
26 листопада, 15:47
Італійські експерти обирали собі потенційних суперників у боротьбі за поїздку до Катару. Україну вони вважають відповідним опонентом

Італія у цьому році виграла Євро

Вдруге поспіль без чемпіонату світу? І це у ранзі чемпіонів Європи! В Італії хапаються за голову від перспектив не поїхати до Катару.

Сьогодні італійці дізнаються своїх суперників у стикових матчах. Дивіться трансляцію жеребкування плей-оф ЧС-2022 онлайн.

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Експерти La Gazzetta dello Sport розібрали шанси своєї команди пробитися на мундіаль А рівень потенційних суперників відзначили зірочками, як готелі.

Італійці сіяні у першому кошику, а отже, можуть зіграти у півфіналі проти України. На Апеннінах вважають такий варіант цілком прийнятним. Нам дали три зірки, як і Австрії із Чехією. А от дуже не хочеться їм зустрітися з Польщею та Туреччиною.

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У фіналі Італія дуже хоче уникнути матчу із Португалією. Команда Роналду єдина, яка отримала п'ять зірок.