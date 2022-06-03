2 червня 21:45 Про матч
Іспанія 1
Португалія 1
2 червня 21:45 Про матч
Чехія 2
Швейцарія 1
3 червня 21:45
Франція --
Данія --
3 червня 21:45
Бельгія --
Нідерланди --
3 червня 21:45
Хорватія --
Австрія --
4 червня 16:00
Вірменія --
Ірландія --
4 червня 19:00
Угорщина --
Англія --
4 червня 21:45
Італія --
Німеччина --
5 червня 19:00
Уельс --
Україна --
5 червня 21:45
Чехія --
Іспанія --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
6 червня 21:45
Хорватія --
Франція --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
7 червня 21:45
Німеччина --
Англія --
7 червня 21:45
Італія --
Угорщина --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
10 червня 21:45
Данія --
Хорватія --
10 червня 21:45
Австрія --
Франція --
11 червня 16:00
Україна --
Вірменія --
11 червня 19:00
Ірландія --
Шотландія --
11 червня 21:45
Нідерланди --
Польща --
11 червня 21:45
Угорщина --
Німеччина --
11 червня 21:45
Англія --
Італія --
11 червня 21:45
Уельс --
Бельгія --
12 червня 21:45
Іспанія --
Чехія --
12 червня 21:45
Швейцарія --
Португалія --
13 червня 21:45
Франція --
Хорватія --
13 червня 21:45
Данія --
Австрія --
14 червня 19:00
Вірменія --
Шотландія --
14 червня 21:45
Україна --
Ірландія --
14 червня 21:45
Англія --
Угорщина --
14 червня 21:45
Німеччина --
Італія --
14 червня 21:45
Польща --
Бельгія --
14 червня 21:45
Нідерланди --
Уельс --
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Україна достроково гарантувала вихід до плей-оф Євро-2023

Сергій Шаховець
3 червня, 08:40
Молодіжна збірна України не опуститься нижче другого місця в турнірній таблиці, забезпечивши свою участь у відборі на чемпіонат Європи 2023 року

Збірна України U-21 розгромила на виїзді збірну Фарерських островів

Це сталося після перемоги лідера групи Н збірної Франції над Сербією (2:0). Таким чином балканці, яким залишилося зіграти один матч, вже не зможуть претендувати на другий рядок турнірної таблиці.

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Напередодні, 1 червня, підопічні Руслана Ротаня розгромили на виїзді збірну Фарерських островів з рахунком 4:0. У складі "синьо-жовтих" результативними ударами відзначилися Супряга, Бондаренко, Вівчаренко та Судаков.

Після семи зіграних матчів збірна України набрала 16 очок і посідає друге місце у групі H. Нашим футболістам залишилося зіграти три матчі відбору.

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Теоретично команда Ротаня зберігає шанси фінішувати на першому місці. Але для цього необхідно здобути три перемоги у решті матчів, причому французів необхідно перемогти з різницею в шість м'ячів. За іншого розкладу потрібно сподіватися на втрату очок Франції у матчі з Вірменією, але все одно обов'язково перемагати у трьох матчах.

Що буде у раунді плей-оф? Вісім збірних, які завершили кваліфікацію на другому місці у своїх групах, утворюють чотири пари. За підсумками двораундового протистояння визначаться чотири учасники Євро-2023. Жеребкування раунду плей-офф відбудеться 21 червня 2022 року .

Решта матчів України U-21:

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  • 5 червня. Україна – Північна Македонія
  • 9 червня. Україна – Франція
  • 12 червня. Вірменія – Україна

Дивіться, як збірна України U-21 обіграла Фарерські острови