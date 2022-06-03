2 июня 21:45 О матче
Испания 1
Португалия 1
2 июня 21:45 О матче
Чехия 2
Швейцария 1
3 июня 21:45
Франция --
Дания --
3 июня 21:45
Бельгия --
Нидерланды --
3 июня 21:45
Хорватия --
Австрия --
4 июня 16:00
Армения --
Ирландия --
4 июня 19:00
Венгрия --
Англия --
4 июня 21:45
Италия --
Германия --
5 июня 19:00
Уэльс --
Украина --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
12 июня 21:45
Швейцария --
Португалия --
13 июня 21:45
Франция --
Хорватия --
13 июня 21:45
Дания --
Австрия --
14 июня 19:00
Армения --
Шотландия --
14 июня 21:45
Украина --
Ирландия --
14 июня 21:45
Англия --
Венгрия --
14 июня 21:45
Германия --
Италия --
14 июня 21:45
Польша --
Бельгия --
14 июня 21:45
Нидерланды --
Уэльс --
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Украина досрочно гарантировала выход в плей-офф Евро-2023

Сергей Шаховец
3 июня, 08:40
Молодежная сборная Украины не опустится ниже второго места в турнирной таблице, обеспечив свое участие в отборе на чемпионат Европы 2023 года

Сборная Украины U-21 разгромила на выезде сборную Фарерских островов / Фото: УАФ

Это случилось после победы лидера группы Н сборной Франции над Сербией (2:0). Таким образов балканцы, которым осталось сыграть один матч, уже не смогут претендовать на вторую строчку турнирной таблицы.

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А накануне, 1 июня, подопечные Руслана Ротаня разгромили на выезде сборную Фарерских островов со счетом 4:0. В составе "сине-желтых" результативными ударами отличились Супряга, Бондаренко, Вивчаренко и Судаков.

После семи сыгранных матчей сборная Украины набрала 16 очков и занимает второе место в группе H. Нашим футболистам осталось сыграть три матча отбора.

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Теоретически команда Ротаня сохраняет шансы финишировать на первом месте. Но для этого необходимо одержать три победы в оставшихся матчах, причем французов необходимо победить с разницей в шесть мячей. При другом раскладе нужно надеяться на потерю очков Франции в матче с Арменией, но все равно обязательно побеждать в трех матчах.

Что будет в раунде плей-офф? Восемь сборных, которые завершили квалификацию на втором месте в своих группах, образуют четыре пары. По итогам двораундового противостояния определяться четыре участника Евро-2023. Жеребьевка раунда плей-офф состоится 21 июня 2022 года.

Оставшиеся матчи Украины U-21:

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  • 5 июня. Украина – Северная Македония
  • 9 июня. Украина – Франция
  • 12 июня. Армения – Украина

Смотрите, как сборная Украины U-21 обыграла Фарерские острова