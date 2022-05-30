1 червня 19:00
Польща --
Уельс --
1 червня 21:45
Шотландія --
Україна --
1 червня 21:45
Італія --
Аргентина --
2 червня 21:45
Чехія --
Швейцарія --
2 червня 21:45
Іспанія --
Португалія --
3 червня 21:45
Хорватія --
Австрія --
3 червня 21:45
Франція --
Данія --
3 червня 21:45
Бельгія --
Нідерланди --
4 червня 16:00
Вірменія --
Ірландія --
4 червня 19:00
Угорщина --
Англія --
4 червня 21:45
Італія --
Німеччина --
5 червня 21:45
Чехія --
Іспанія --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
6 червня 21:45
Хорватія --
Франція --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
7 червня 21:45
Італія --
Угорщина --
7 червня 21:45
Німеччина --
Англія --
8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
10 червня 21:45
Австрія --
Франція --
10 червня 21:45
Данія --
Хорватія --
11 червня 16:00
Україна --
Вірменія --
11 червня 19:00
Ірландія --
Шотландія --
11 червня 21:45
Нідерланди --
Польща --
11 червня 21:45
Уельс --
Бельгія --
11 червня 21:45
Англія --
Італія --
11 червня 21:45
Угорщина --
Німеччина --
12 червня 21:45
Іспанія --
Чехія --
12 червня 21:45
Швейцарія --
Португалія --
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Україна має виграти ЧС-2022! Легендарний шотландець буде вболівати проти своєї збірної

Анатолій Дерека
30 травня, 19:38
Екс-гравець Ліверпуля Грем Сунесс вважає, що потрібно надіслати сигнал Росії про неприпустимість фашистських проявів з її боку

Грем Сунесс вболіватиме за збірну України

Матч збірної України проти Шотландії пройде вже найближчої середи, 1 червня. Команда Олександра Петракова вже місяць готується до головної битви року у відборі на ЧС-2022.

Очікують на неї і шотландці, які не їздили на Мундіаль з 1998 року. Втім, військова ситуація, яку Росія "забезпечила" нашій країні, викликає підтримку всього цивілізованого футбольного світу.

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Наприклад, легенда шотландського футболу Грем Сунесс заявив, що вболіватиме за нашу команду. Понад те, триразовий переможець КЄЧ у складі Ліверпуля бажає підопічним Петракова виграти Мундіаль.

"Частина мене продовжує повертатися до того факту, що це лише гра у футбол, і чи дійсно я хочу перемогти їх? Чи то спорт, політика, мистецтво чи щось інше, ми повинні дати зрозуміти Росії, що те, що вони роблять є неприпустимим.

Я опинюся в дуже складній ситуації, я емоційний. Я не просто хочу, щоб Україна пройшла кваліфікацію. Я хочу, щоб вони поїхали до Катару та виграли чемпіонат світу. Як потрібно закопатися головою в пісок, щоб не зрозуміти, в якому стані зараз перебуває світ і чи буде момент натискання кнопки ядерної зброї?

Я не хотів би бути одним із шотландських гравців, які гратимуть. Не знаю, де будуть мої емоції. Я глибоко думаю про те, що важливіше: футбол чи направити сигнал про неприпустимість поведінки Росії. Світ має об'єднатися та сказати їм це".

У разі перемоги над тартановою армією збірна України зіграє 5 червня з Уельсом за право поїхати на Мундіаль. Сам чемпіонат світу пройде з 21 листопада до 18 грудня в Катарі.