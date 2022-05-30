1 июня 19:00
Польша --
Уэльс --
1 июня 21:45
Шотландия --
Украина --
1 июня 21:45
Италия --
Аргентина --
2 июня 21:45
Чехия --
Швейцария --
2 июня 21:45
Испания --
Португалия --
3 июня 21:45
Хорватия --
Австрия --
3 июня 21:45
Франция --
Дания --
3 июня 21:45
Бельгия --
Нидерланды --
4 июня 16:00
Армения --
Ирландия --
4 июня 19:00
Венгрия --
Англия --
4 июня 21:45
Италия --
Германия --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
12 июня 21:45
Швейцария --
Португалия --
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Украина должна выиграть ЧМ-2022! Легендарный шотландец будет болеть против своей сборной

Анатолий Дерека
30 мая, 19:38
Экс-игрок Ливерпуля Грэм Сунесс считает, что нужно послать сигнал России о недопустимости фашистских проявлений с ее стороны

Грэм Сунесс будет болеть за сборную Украины

Матч сборной Украины против Шотландии пройдет уже в ближайшую среду, 1 июня. Команда Александра Петракова уже месяц готовится к главной битве года в отборе на ЧМ-2022.

Ожидают ее и шотландцы, которые не ездили на Мундиаль с 1998 года. Впрочем, военная ситуация, которую Россия "обеспечила" нашей стране, вызывает поддержку всего цивилизованного футбольного мира.

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К примеру, легенда шотландского футбола Грэм Сунесс заявил, что будет болеть за нашу команду. Более того, трехкратный победитель КЕЧ в составе Ливерпуля желает подопечным Петракова выиграть Мундиаль.

"Часть меня продолжает возвращаться к тому факту, что это лишь игра в футбол, и действительно ли я хочу победить их? Будь-то спорт, политика, искусство или что-либо другое, мы должны дать понять России, что то, что они делают, является недопустимым.

Я окажусь в очень сложной ситуации, я эмоционален. Я не просто хочу, чтобы Украина прошла квалификацию. Я хочу, чтобы они поехали в Катар и выиграли чемпионат мира. Как нужно закопаться головой в песок, чтобы не понять, в каком состоянии сейчас находится мир и будет ли момент нажатия кнопки ядерного оружия?

Я не хотел бы быть одним из шотландских игроков, которые будут играть. Не знаю, где будут мои эмоции. Я глубоко думаю о том, что важнее: футбол или направить сигнал о недопустимости поведения России. Мир должен объединиться и сказать им это".

В случае победы над "тартановой армией" сборная Украины сыграет 5 июня с Уэльсом за право поехать на Мундиаль. Сам чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря в Катаре.