Украина должна выиграть ЧМ-2022! Легендарный шотландец будет болеть против своей сборной

Грэм Сунесс будет болеть за сборную Украины

Матч сборной Украины против Шотландии пройдет уже в ближайшую среду, 1 июня. Команда Александра Петракова уже месяц готовится к главной битве года в отборе на ЧМ-2022.

Ожидают ее и шотландцы, которые не ездили на Мундиаль с 1998 года. Впрочем, военная ситуация, которую Россия "обеспечила" нашей стране, вызывает поддержку всего цивилизованного футбольного мира.

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К примеру, легенда шотландского футбола Грэм Сунесс заявил, что будет болеть за нашу команду. Более того, трехкратный победитель КЕЧ в составе Ливерпуля желает подопечным Петракова выиграть Мундиаль.

"Часть меня продолжает возвращаться к тому факту, что это лишь игра в футбол, и действительно ли я хочу победить их? Будь-то спорт, политика, искусство или что-либо другое, мы должны дать понять России, что то, что они делают, является недопустимым. Я окажусь в очень сложной ситуации, я эмоционален. Я не просто хочу, чтобы Украина прошла квалификацию. Я хочу, чтобы они поехали в Катар и выиграли чемпионат мира. Как нужно закопаться головой в песок, чтобы не понять, в каком состоянии сейчас находится мир и будет ли момент нажатия кнопки ядерного оружия? Я не хотел бы быть одним из шотландских игроков, которые будут играть. Не знаю, где будут мои эмоции. Я глубоко думаю о том, что важнее: футбол или направить сигнал о недопустимости поведения России. Мир должен объединиться и сказать им это".

В случае победы над "тартановой армией" сборная Украины сыграет 5 июня с Уэльсом за право поехать на Мундиаль. Сам чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря в Катаре.