22 жовтня 17:00
Десна 1
Олександрія 1
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 4
Інгулець 0
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
24 жовтня 17:15
Барселона --
Реал --
24 жовтня 18:30
Манчестер Юнайтед --
Ліверпуль --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
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Україна буде вище Росії! Подробиці жеребкування Ліги націй

Любомир Луканюк
22 жовтня, 21:17
Збірна України дізналася потенційних суперників у наступній Лізі націй. З'явилися склад кошиків і схема розіграшу

Україна буде у другому за силою дивізіоні Ліги націй

16 грудня пройде жеребкування наступного розіграшу Ліги націй. Через технічну поразку Швейцарії збірна України виступить у Лізі В.

В цілому, регламент залишився колишнім. У Лігах А, В і С виступатиме по 16 збірних, а в Лізі D – 7 команд. Кошики сформовані за підсумками Ліги націй-2020/21.

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У Лігах А, В і С буде 4 групи по 4 команди. Переможці груп дивізіону А розіграють трофей у фіналі чотирьох. В цьому році Лігу націй виграла Франція.

Збірні, які посядуть останні місця у Лізі А, перейдуть у другий за силою дивізіон.

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Команди, що зайняли перші місця в групах В, С і D, піднімуться в А, В і С. Збірні, які посядуть останні місця в Лізі В, перейдуть в С.

Дві найгірші збірні Ліги С (визначаться в плей-офф серед чотирьох останніх команд) перейдуть в D. У Лізі D команди будуть розділені на дві групи (4 і 3 збірні), переможці – піднімуться у класі.

Крім того, 12 кращими збірних Ліги націй-2022/23, серед тих, хто не потрапить на Євро-2024 безпосередньо, розіграють три путівки на чемпіонат Європи.

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/ Фото: AFP

Напередодні жеребкування збірна України потрапила в перший кошик Ліги В і отримає по одному супернику з другої (крім Росії), третьої і четвертої.

Ліга націй-2022/23

Ліга А

  • Кошик 1: Франція, Іспанія, Італія, Бельгія
  • Кошик 2: Португалія, Нідерланди, Данія, Німеччина
  • Кошик 3: Англія, Польща, Швейцарія, Хорватія
  • Кошик 4: Уельс, Австрія, Чехія, Угорщина

Ліга В

  • Кошик 1: Україна, Швеція, Боснія і Герцеговина, Ісландія
  • Кошик 2: Фінляндія, Норвегія, Шотландія, Росія
  • Кошик 3: Ізраїль, Румунія, Сербія, Ірландія
  • Кошик 4: Словенія, Чорногорія, Албанія, Вірменія

Ліга С

  • Кошик 1: Туреччина, Словаччина, Болгарія, Північна Ірландія
  • Кошик 2: Греція, Білорусь, Люксембург, Північна Македонія
  • Кошик 3: Литва, Грузія, Азербайджан, Косово
  • Кошик 4: Казахстан / Молдова, Кіпр / Естонія, Гібралтар, Фарери

Ліга D

  • Кошик 1: Казахстан / Молдова, Кіпр / Естонія, Ліхтенштейн, Мальта
  • Кошик 2: Латвія, Сан-Марино, Андорра

Календар матчів

  • 1-й тур: 2-4 червня 2022
  • 2-й тур: 5-8 червня 2022
  • 3-й тур: 9-11 червня 2022
  • 4-й тур: 12-14 червня 2022
  • 5-й тур: 22-24 вересня 2022
  • 6-й тур: 25-27 вересня 2022

Фінальний раунд Ліги націй: 14-18 червня 2023.

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