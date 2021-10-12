12 жовтня 21:45
Україна --
Боснія і Герцеговина --
15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
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Україна – Боснія: онлайн вирішального матчу відбору ЧС-2022

Андрій Трофімов
12 жовтня, 09:45
Слідкуйте в онлайн-режимі за ключовим поєдинком збірної України у кваліфікації чемпіонату світу – наша команда у Львові приймає Боснію і Герцеговину

Ярмоленко vs Джеко / Фото: Getty Images, Reuters

У вівторок, 12 жовтня, на Арені Львів збірна України грає з Боснією і Герцеговиною. Початок – о 21:45. Це ключовий матч для обох збірних в боротьбі за друге місце в групі і потрапляння в плей-офф за вихід на ЧС-2022. До вашої уваги – онлайн-трансляція протистояння з відео голів, фото і коментарями.

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Перше місце в нашій групі і пряма путівка в Катар-2022, на 99 відсотків, дістанеться Франції. На другу сходинку претендують Україна, Боснія і Герцеговина та Фінляндія.

Нагадаємо, на вихідних, після п'яти нічиїх, Україна здобула першу перемогу у відборі ЧС-2022, обігравши на виїзді Фінляндію 2: 1.

У той же день Боснія з нестаріючим форвардом Інтера Едіном Джеко здолала в гостях Казахстан 2: 0.

ЩО ПОТРІБНО УКРАЇНІ

Для того щоб зайняти друге місце в групі, Україні потрібно перемагати в двох матчах, що Боснію і Герцеговину. При цьому Фінляндія повинна втратити очки в одному з трьох, що залишилися своїх поєдинків – з Казахстаном (в гостях), Боснією (в гостях) і Францією (будинку).

При певних розкладах Україні в іграх з Боснією може вистачити і чотирьох очок (перемога і нічия).

Решту матчів групи D

12 жовтня
Україна – Боснія і Герцеговина
Казахстан – Фінляндія

13 листопада
Боснія і Герцеговина – Фінляндія
Франція – Казахстан

16 листопада
Боснія і Герцеговина – Україна
Фінляндія – Франція

Критерії визначення місць при рівності очок у групі

  • Різниця м'ячів у всіх матчах групи
  • Забиті м'ячі у всіх матчах групи
  • Результати особистих зустрічей
  • Рейтинг фейр-плей
  • жереб

Збірна Боснії і Герцеговини. Фото – Reuters

Збірна України / Фото: УАФ

ІНДИКАТИВНІ сКЛАДИ

Україна: Пятов – Тимчик – Забарний, Кривцов, Матвієнко – Корнієнко – Сидорчук, Шапаренко – Ярмоленко, Циганков – Яремчук

Боснія і Герцеговина: Шехіч – Чівіч, Ковачевич, Ахмедходжіч – Стевановіч, Цімірот, Хаджахметовіч, Чояк, Сеад Колашинаць – Джеко, Превляк

ЗАЯВИ ТРЕНЕРІВ

Тренер збірної України Петраков / Фото: Reuters

В.о. головного тренера збірної України Олександр Петраков:

"Хлопців не треба мотивувати. Багатьох в команді я давно знаю, ще з 2010 року. Коли вони були юними, їх дійсно треба було мотивувати, а зараз в цьому немає ніякої необхідності, вони все самі розуміють: нас навіть нічия не влаштовує".

Головний тренер збірної Боснії та Герцеговини Івайло Петевіо:

"Я знаю про ваш щасливий львівський стадіон. Сподіваюся, ми у вівторок зламаємо цю статистику. Упевнений, нас чекає цікавий і важкий матч. Все буде залежати від того, як ми підійдемо до гри, від стану газону".

ПОРІВНЯННЯ СОСТАВІВ

Сумарну вартість команд Transfermarkt оцінює в 179 млн євро. При цьому один гравець збірної України в середньому в 2,5 рази дорожче одного футболіста Боснії і Герцеговини – 5,22 млн євро проти 2,14 млн євро.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Аналітики називають фаворитом матчу Україна. На її перемогу встановлений коефіцієнт 1.76, на нічию – 3.75, на перемогу Боснії і Герцеговини – 5.00. Виходячи з цих котирувань, ймовірність результатів наступна:

  • виграш України – 55%
  • нічия – 26%
  • виграш Боснії і Герцеговини – 19%
  • найбільш ймовірний рахунок – 1: 0 (коефіцієнт 6.00)

ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ

У прямому ефірі матч Україна – Боснія і Герцеговина у вівторок, 12 жовтня, починаючи з 21:45, покажуть канали "Україна" і "Футбол 1". Також пряма трансляція поєдинку доступна на сервісі OLL.TV.

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