Україна – Боснія: онлайн вирішального матчу відбору ЧС-2022

Ярмоленко vs Джеко / Фото: Getty Images, Reuters
У вівторок, 12 жовтня, на Арені Львів збірна України грає з Боснією і Герцеговиною. Початок – о 21:45. Це ключовий матч для обох збірних в боротьбі за друге місце в групі і потрапляння в плей-офф за вихід на ЧС-2022. До вашої уваги – онлайн-трансляція протистояння з відео голів, фото і коментарями.
Перше місце в нашій групі і пряма путівка в Катар-2022, на 99 відсотків, дістанеться Франції. На другу сходинку претендують Україна, Боснія і Герцеговина та Фінляндія.
Нагадаємо, на вихідних, після п'яти нічиїх, Україна здобула першу перемогу у відборі ЧС-2022, обігравши на виїзді Фінляндію 2: 1.
У той же день Боснія з нестаріючим форвардом Інтера Едіном Джеко здолала в гостях Казахстан 2: 0.
ЩО ПОТРІБНО УКРАЇНІ
Для того щоб зайняти друге місце в групі, Україні потрібно перемагати в двох матчах, що Боснію і Герцеговину. При цьому Фінляндія повинна втратити очки в одному з трьох, що залишилися своїх поєдинків – з Казахстаном (в гостях), Боснією (в гостях) і Францією (будинку).
При певних розкладах Україні в іграх з Боснією може вистачити і чотирьох очок (перемога і нічия).
Решту матчів групи D
12 жовтня
Україна – Боснія і Герцеговина
Казахстан – Фінляндія
13 листопада
Боснія і Герцеговина – Фінляндія
Франція – Казахстан
16 листопада
Боснія і Герцеговина – Україна
Фінляндія – Франція
Критерії визначення місць при рівності очок у групі
- Різниця м'ячів у всіх матчах групи
- Забиті м'ячі у всіх матчах групи
- Результати особистих зустрічей
- Рейтинг фейр-плей
- жереб
Збірна Боснії і Герцеговини. Фото – Reuters
ІНДИКАТИВНІ сКЛАДИ
Україна: Пятов – Тимчик – Забарний, Кривцов, Матвієнко – Корнієнко – Сидорчук, Шапаренко – Ярмоленко, Циганков – Яремчук
Боснія і Герцеговина: Шехіч – Чівіч, Ковачевич, Ахмедходжіч – Стевановіч, Цімірот, Хаджахметовіч, Чояк, Сеад Колашинаць – Джеко, Превляк
ЗАЯВИ ТРЕНЕРІВ
В.о. головного тренера збірної України Олександр Петраков:
"Хлопців не треба мотивувати. Багатьох в команді я давно знаю, ще з 2010 року. Коли вони були юними, їх дійсно треба було мотивувати, а зараз в цьому немає ніякої необхідності, вони все самі розуміють: нас навіть нічия не влаштовує".
Головний тренер збірної Боснії та Герцеговини Івайло Петевіо:
"Я знаю про ваш щасливий львівський стадіон. Сподіваюся, ми у вівторок зламаємо цю статистику. Упевнений, нас чекає цікавий і важкий матч. Все буде залежати від того, як ми підійдемо до гри, від стану газону".
ПОРІВНЯННЯ СОСТАВІВ
Сумарну вартість команд Transfermarkt оцінює в 179 млн євро. При цьому один гравець збірної України в середньому в 2,5 рази дорожче одного футболіста Боснії і Герцеговини – 5,22 млн євро проти 2,14 млн євро.
ПРОГНОЗ НА МАТЧ
Аналітики називають фаворитом матчу Україна. На її перемогу встановлений коефіцієнт 1.76, на нічию – 3.75, на перемогу Боснії і Герцеговини – 5.00. Виходячи з цих котирувань, ймовірність результатів наступна:
- виграш України – 55%
- нічия – 26%
- виграш Боснії і Герцеговини – 19%
- найбільш ймовірний рахунок – 1: 0 (коефіцієнт 6.00)
ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ
У прямому ефірі матч Україна – Боснія і Герцеговина у вівторок, 12 жовтня, починаючи з 21:45, покажуть канали "Україна" і "Футбол 1". Також пряма трансляція поєдинку доступна на сервісі OLL.TV.