Україна – Болгарія: о котрій і де дивитись матч

Україна приймає Болгарію перед поїздкою до Боснії / Фото: Reuters

Початок товариського матчу Україна – Болгарія у четвер, 11 листопада – о 19:30. Поєдинок відбудеться в Одесі. Онлайн Україна – Болгарія доступний на нашому сайті.

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ДЕ ДИВИТИСЯ УКРАЇНА – БОЛГАРІЯ

У прямому ефірі матч Україна – Болгарія 11 листопада, починаючи з 19:30, покаже телеканал "Футбол 1". У записі гру можна переглянути на каналі "Україна" о 23:20.

Зазначимо, що Болгарія вже втратила шанси потрапити на ЧС-2022 зі своєї відбіркової групи, програвши боротьбу Італії та Швейцарії. Позаяк на Україну чекає вирішальний матч за потрапляння до плей-офф – з Боснією та Герцеговиною на її полі 16 листопада.

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Отже, сьогодні українській збірній бажано не лише покращити собі настрій хорошим результатом у грі з болгарами, а й зберегти цілими ноги на Боснію, з якою у жовтні "синьо-жовті" розійшлися миром 1:1.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ УКРАЇНА – БОЛГАРІЯ

Великим фаворитом матчу 11 листопада аналітики букмекерських контор називають Україну. На її перемогу встановлено коефіцієнт 1.51, на нічию – 4.30, на перемогу Болгарії – 6.90. Виходячи з цих котирувань, ймовірність підсумків така:

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виграш України – 64%

нічия – 22%

виграш Болгарії -14%

найімовірніший рахунок – 1:0

ПОРІВНЯННЯ СКЛАДІВ

За оцінками аналітиків Transfermarkt, кадрова обойма збірної України в 11 разів дорожча за болгарську – 188 млн. євро проти 17 млн. євро.

Заявка збірної України на гру

Воротарі: Бущан, Пятов, Різник

Бущан, Пятов, Різник Захисники: Соболь, Качараба, Кривцов, Корнієнко, Тимчик, Караваєв, Матвієнко

Соболь, Качараба, Кривцов, Корнієнко, Тимчик, Караваєв, Матвієнко Півзахисники: Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Малиновський, Зубков, Буяльський, Циганков, Зінченко, Гармаш, Коваленко

Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Малиновський, Зубков, Буяльський, Циганков, Зінченко, Гармаш, Коваленко Нападники: Яремчук, Сікан, Довбик

Шапаренко та Забарний залишилися поза заявкою України на Болгарію – вочевидь, Петраков вирішив приберегти їх на відбірковий матч з Боснією та Герцеговиною 16 листопада.

Склад збірної Болгарії

Воротарі: Микола Михайлов (Левські), Іван Караджов (Арда), Свєтлослав Вуцов (Славія Софія).

Микола Михайлов (Левські), Іван Караджов (Арда), Свєтлослав Вуцов (Славія Софія). Захисники: Васил Божиков (Слован, Словаччина), Петко Христов (Спеція, Італія), Димитр Велковський (Серкль Брюгге, Бельгія), Едісон Йорданов (Вестерло, Бельгія), Андреа Христов (Славія Софія), Іван Туріцов (ЦСКА Софія), Алекс Петков (Арда).

Васил Божиков (Слован, Словаччина), Петко Христов (Спеція, Італія), Димитр Велковський (Серкль Брюгге, Бельгія), Едісон Йорданов (Вестерло, Бельгія), Андреа Христов (Славія Софія), Іван Туріцов (ЦСКА Софія), Алекс Петков (Арда). Півзахисники: Георгій Костадінов (Арсенал Тула, Росія), Кристіян Малінов (Левен, Бельгія), Іліян Ілієв (Аполлон, Кіпр), Момчіл Цвєтанов (Кангвон, Південна Корея), Тодор Недєлєв (Ботєв), Івайло Чочов (ЦСКА 1948), Лудогорець), Борислав Цоньов, Радослав Цоньов (обидва – Левськи), Радослав Кирилов (Славія Софія).

Георгій Костадінов (Арсенал Тула, Росія), Кристіян Малінов (Левен, Бельгія), Іліян Ілієв (Аполлон, Кіпр), Момчіл Цвєтанов (Кангвон, Південна Корея), Тодор Недєлєв (Ботєв), Івайло Чочов (ЦСКА 1948), Лудогорець), Борислав Цоньов, Радослав Цоньов (обидва – Левськи), Радослав Кирилов (Славія Софія). Нападники: Атанас Ілієв (Асколі, Італія), Станіслав Іванов (Чикаго Файр, США), Кирило Десподов (Лудогорець), Димитр Ілієв, Георгій Мінчев (обидва – Локомотив Пловдів)

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