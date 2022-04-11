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Укол хоробрості та мужності. Українська чемпіонка змінила шпагу на автомат

Євген Щербаков
11 квітня, 13:14
Відома фехтувальниця зі Львова вступила до Збройних Сил України

Українська шпажистка в рядах ЗСУ / Фото: Колаж: Сьогодні

Багато українських спортсменів не залишилися осторонь після початку війни в Україні, і взяли до рук зброю, щоб захищати країну від агресії орків. Легендарний тенісист Сергій Стаховський взагалі зараз перебуває на передовій у Харкові .

Анастасія Івченко служить у ЗСУ / Фото: Facebook

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За прикладом колег з інших видів пішла чемпіонка України з фехтування на шпазі Анастасія Івченко. Як повідомляє Львівська обласна рада на своїй сторінці у Facebook, Івченко вступила до лав ЗСУ, і тепер захищатиме країну під час війни.

" За успіхи у спорті Анастасія Івченко нагороджена медаллю "За працю та перемогу". У дні війни мужня львів'янка взяла до рук зброю, щоб протистояти російським окупантам", – повідомляє Львівська облрада.

/ Фото: Facebook

Анастасія Івченко – майстер спорту міжнародного класу з фехтування на шпагах. Спортсменка неодноразово перемагала та здобувала медалі чемпіонату України. Є срібною призеркою юніорського чемпіонату світу, а також здобула бронзу на Всесвітній Універсіаді 2013 року.

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На фронті також захищає нашу країну біатлоністка Анастасія Меркушина. А ось у її рідному виді спорту назріває історичний переворот влади.